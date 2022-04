Oroscopo: questi segni cercheranno di schivare l’amore

L’amore si sa è sempre importante nella vita di tutti, ci sono poi dei segni però che non ne vogliono sapere di cedere all’amore in questo periodo.

Sarà che la primavera con i suoi colori e profumi non è amata da tutti e anche se è una stagione che porta con se l’amore non tutti sono pronti a innamorarsi nel vero senso della parola.

Ci sono tre segni zodiacali nel mese di aprile che non sono interessati all’amore.

I tre segni dello zodiaco che non vogliono innamorarsi ad aprile

Si parte con il primo segno quello dell’ Ariete, che ha sempre bisogno di uno scossone, di un cambiamento, che soprattutto sotto il profilo emotivo e sentimentale, tarda ad arrivare e che quindi deve attendere ancora.

Questo segno el mese di aprile non ha proprio voglia d’innamorarsi. Non vuole cedere all’amore, preferisce stare per conto suo. Forse rimanderà ai prossimi mesi oppure deciderà di non farlo per molto tempo.

L’ariete è un segno forte e sicuro di sé, ma non vuole che gli amori che incontra lungo il percorso della vita siano così duri e crudi da portarlo a intestardirsi troppo e a prendersela con sé stesso soffrendo a più non posso.

Preferisce quindi non innamorasi ed evitare ulteriori complicazioni.

Il secondo segno zodiacale è quello del cancro potrebbe essere uscito da poco tempo da una relazione e da una situazione sentimentale molto delicata e complicata.

Questo segno zodiacale ad aprile non è affatto interessato a cedere all’amore. Possibile che voglia lasciar passare del tempo e valutare le varie situazioni prima di cedere all’amore. Preferisce prendere del tempo e concentrarsi su altre situazioni piuttosto che l’amore.

Il terzo segno zodiacale è quello del sagittario che sta vivendo un periodo di grande concentrazione su di sé. Ha deciso di mettere da parte le delicate questioni del cuore e di dedicarsi al lavoro e alla sua vita personale. Per questo motivo, ad aprile non avrà proprio voglia d’innamorarsi. Meglio rimandare tutto a momenti più felici e propizi.

Chissà chi sta leggendo questo articolo se si ritrova in queste caratteristiche.