Dieta del riso: perdi 5 Kg in 7 giorni e depuri l’organismo

Alcuni regimi alimentari seguono percorsi che prevedono l’utilizzo di un solo specifico ingrediente: scopriamo insieme la dieta del riso.

In primo luogo, ci preme sottolineare che i regimi dietetici che prevedono l’utilizzo esclusivo di un ingrediente vanno concordati con il proprio medico di base e non vanno prolungati per più di 7 giorni. Si tratta di diete estremamente restrittive, il cui obiettivo è quello di depurare l’organismo e perdere i liquidi in eccesso assunti durante i mesi precedenti. Dato il suo effetto immediato, prolungare il percorso detox per più di una settimana potrebbe provocare carenze e debolezza. Svolgete tutto con cognizione di causa.

Una volta chiarito questo punto fondamentale, veniamo a noi. La dieta del riso prevede l’eliminazione di qualsiasi tipo di carboidrato ad eccezione del riso integrale. I carboidrati, essendo ricchi di zuccheri, sono i principali responsabili dell’aumento di peso e del gonfiore addominale. Svolgendo la dieta del riso, riusciremo a depurare l’organismo e perderemo quei 5kg di troppo. Vediamo insieme tutti i dettagli a questo proposito.

Dieta del riso: come funziona?

La dieta del riso è stata introdotta da Walter Kempner per aiutare i suoi pazienti in sovrappeso e prevede la sostituzione di qualsiasi fonte di carboidrati con il riso integrale. Inoltre, include il consumo abbondante di frutta e verdura, ma anche di alimenti magri come pesce, pollo e formaggi poco stagionati. Di seguito riportiamo un menù tipo della dieta a base di riso.