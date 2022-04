Don Matteo, i luoghi dove è stato girato: tutte le curiosità sulle location di una delle fiction Rai più amate di sempre.

Don Matteo è di recente tornato con la tredicesima stagione, ricchissima di novità; non soltanto in queste nuove puntate è tornato Flavio Insinna nei panni del capitano Anceschi, ma questa stagione segna anche l’addio alla fiction di Terence Hill.

Al posto di don Matteo arriva don Massimo, interpretato da Raoul Bova; grandi cambiamenti per la seguitissima serie, che nel corso degli anni ha incantato anche per le sue meravigliose location. Ecco le curiosità sui luoghi dove è stato girato Don Matteo.

Don Matteo, i luoghi dove è stato girato: tutte le curiosità sulle location

Dalla nona stagione in poi, la fiction è stata girata a Spoleto; quella che i fan conoscono come la chiesa di don Matteo è in realtà la Basilica di Sant’Eufemia, situata all’interno del palazzo vescovile.

Composta da una meravigliosa architettura, è difficile per gli esperti definire la data di costruzione, anche se la veste attuale artistico-architettonica rimanda secondo gli esperti all’arte del X-XI secolo.

Tantissima arte e bellezza nelle location della fiction, che per inscenare la caserma dei Carabinieri ha deciso di utilizzare Palazzo Bufalini; residenza seicentesca che affaccia sulla Piazza del Duomo, molto spesso il palazzo è la location anche di eventi e matrimoni.

Infine, il set del parlatoio del carcere che più volte abbiamo visto nelle puntate è stato costruito all’interno del Teatro Caio Melisso, mentre Corso Garibaldi (così come via dell’Arringo, via delle Mura, via di Visiale e il vicolo della Basilica) è stata la strada di tantissime passeggiate dell’amato personaggio interpretato da Terence Hill insieme al maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica.

Prima di Spoleto, la location delle riprese di Don Matteo si trovavano sempre in Umbria, ma a Gubbio; in questo caso per la caserma dei Carabinieri è stato utilizzato Palazzo Pretorio, almeno per le scene esterne.

La chiesa collegiata di San Giovanni Battista ospitava invece nelle puntate don Matteo e i suoi fedeli; tantissima arte e cultura nei luoghi della fiction, così come due meravigliose città del nostro Centro-Italia.