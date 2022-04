Dieta: la tisana perfetta per depurarsi dopo la Pasqua e dimagrire

Dieta: ecco un’ottima tisana, da segnarsi assolutamente per smaltire le calorie e le tossine accumulate nel corso delle vacanze di Pasqua!

Pasqua è alle porte, preparatevi a grandi abbuffate a suon di pranzi e cene, in compagnia dei famigliari e degli amici. Pochi saranno gli alimenti salutari che arriveranno sulle vostre tavole, quindi, abbiamo pensato di proporvi qualche rimedio naturale, che vi sarà utile per eliminare le tossine e smaltire le calorie accumulate. Si tratta, ovviamente, delle nostre care amate tisane disintossicanti.

L’ingrediente protagonista di quella di cui parleremo nell’articolo ve lo sveleremo più avanti, quindi, continuate ad approfondire l’argomento. Sappiate che scoprirete delle informazioni interessanti! Intanto possiamo accennarvi che non ci riferiamo né a quella a base di tarassaco, né a quella a base di carciofo o finocchio. Quella di oggi è utile per ripulire e depurare l’organismo. È buona e state tranquilli…non c’è nulla di complicato rispetto alla sua preparazione.

Dieta: ecco una tisana depurativa eccellente!

La tisana in questione è a base di tè verde e risulta essere molto apprezzata e diffusa. Gli occidentali ritengono che questa tipologia di tè sia un ottimo alleato per contrastare l’ossidazione e l’invecchiamento cellulare. Chi ancora non ne era a conoscenza, ora saprà che possiede anche ottime proprietà depurative.

È facilmente reperibile, l’unica cosa da tenere in considerazione è che, come per molte altre tisane, c’è differenza tra l’acquistare il prodotto in erboristeria oppure al supermercato. Meglio evitare prodotti commerciali e prediligere quelli biologici e del tutto naturali, se si vogliono ottenere degli effetti di un certo tipo.

L’organismo vi ringrazierà anche perchè possiede moltissime proprietà nutrizionali:

vitamine (B1, B2, B3, B6, C)

(B1, B2, B3, B6, C) magnesio

potassio

sodio

zinco

ferro

Consigli utili: quando è meglio evitare di bere il tè verde?

I bambini dovrebbero evitare di consumare questa tisana perchè contiene caffeina (circa 12 grammi ogni 100 ml). Anche chi si trova a dover seguire terapie antitumorali non può berla se assume il farmaco a base di “bortezomib” perchè alcune molecole contenute nel tè verde si legano al farmaco e gli impediscono di legarsi alle cellule tumorali. Si rischia, infatti, di danneggiarle!