Una Vita anticipazioni, Natalia viene aggredita: situazione davvero drammatica per quanto riguarda la giovane messicana, cosa succede.

Aumenta la tensione all’interno della soap spagnola di Canale 5, con i Quesada e i Bacigalupe sempre protagonisti. Marcos è furioso dopo l’inganno messo in atto da Genoveva ed Aurelio ed ha giurato ad entrambi di farla pagare.

I vicini non sono a conoscenza dei dissapori fra le due famiglie, ma l’aggressione subita da Natalia comincia a far nascere i primi sospetti; ecco le anticipazioni per la giovane messicana e non solo.

Una Vita anticipazioni, Natalia viene aggredita: panico per la giovane messicana

Natalia, complice di Genoveva, ha iniziato da tempo a sedurre Felipe, su diretta indicazione della Salmeron; dopo lo scetticismo iniziale, l’uomo sembra finalmente credere alla giovane messicana, che gli si avvicina sempre di più.

Mettendo alla prova Antonito, Natalia punta anche a farsi perdonare da Lolita per riabilitare il suo nome nel quartiere; tutta Acaçias rimane sconvolta quando la Quesada, passeggiando per la strada, subisce un agguato.

La notizia dell’aggressione a Natalia comincia subito ad essere l’argomento più discusso nel quartiere; tutti cercano di capire chi possa essere il mandante e il sospettato più gettonato pare essere Genoveva, anche se Roberto (che ha visto litigare Marcos e la Quesada) ha altre idee e indirizza i suoi sospetti verso il Bacigalupe.

Ad aiutare Natalia è subito Felipe; preoccupato per quanto successo alla ragazza, che sembra intrigarlo sempre di più, si reca da Mendez alla ricerca d’informazioni, ma l’ex-commissario (che grazie alle indagini con Marcos sa dei sospetti del Bacigalupe su Natalia per l’omicidio di Felicia) pare saperne ancora poco a riguardo.

Vedendo il comportamento dell’avvocato, Fabiana e Lolita cominciano a preoccuparsi, credendo che un signore a cui vogliono così bene possa legarsi troppo ad una come la Quesada, come in realtà sta succedendo.

Intanto, preoccupata per l’aggressione subita dalla sua amica Natalia, Anabel si reca da Aurelio in cerca di maggiori informazioni; il Quesada, senza mezzi termini, accuserà suo padre Marcos lasciando la giovane Bacigalupe completamente senza parole.