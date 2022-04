Maddalena Corvaglia, l’intimo è in primo piano e non solo: l’ex-velina bionda è ancora una bellezza della natura, meravigliosa.

Maddalena Corvaglia è sicuramente tra le showgirl più amate degli ultimi vent’anni; classe ’80, tutti la ricordano in coppia come velina (ruolo a cui è arrivata dopo aver tentato di partecipare a Miss Italia) in coppia con Elisabetta Canalis.

Le due, insieme, hanno veramente incantato al TG satirico di Canale 5 e, ancora dopo tanti anni, continuano ad incantare per la loro bellezza; la Canalis pubblica spessissimo foto che la ritraggono bellissima e non è da meno la Corvaglia, con un nuovo scatto che mette l’intimo in primo piano e non solo.

Maddalena Corvaglia, l’intimo è in primo piano e non solo: l’ex-velina bionda da urlo

A 42 anni compiuti, la showgirl e conduttrice pugliese sfoggia una bellezza da far invidia sia alle nuove generazioni di modelle che a quelle di influencer; la Corvaglia è capace ancora di incantare il suo pubblico, che ormai da diversi anni la ama alla follia.

Attivissima su Instagram, dove è seguita da più di un milione di persone, la Corvaglia posta spesso contenuti direttamente dalla sua vita quotidiana; Maddalena, come Elisabetta, è una grande appassionata di fitness e lo vediamo non soltanto dai suoi post, ma anche dal suo fisico scolpito.

Nella nuova foto, oltre a mostrare i consueti capelli biondissimi, la Corvaglia sfoggia un fisico da urlo, indossando solamente una maglietta e l’intimo; una visione celestiale quella dell’ex-velina, che lascia tutti quanti senza fiato.

In piena tenuta casalinga, la Corvaglia sfoggia una maglietta bianca attillatissima, che mette in evidenza il suo florido e generoso décollété; girata di profilo, in primo piano nello scatto vediamo le sue gambe toniche messe in risalto dall’intimo, con un lato b da urlo che si intravede appena.

Nella didascalia del post, Maddalena fa un focus sugli ormoni della felicità, con tanti pratici consigli per tutti i suoi follower; il post è stato riempito di mi piace, coi fan tutti in visibilio per l’ex-velina.

“La perfezione”, “sei immensa” si legge nei tantissimi commenti dei fan, che hanno come al solito riempito di complimenti la Corvaglia; Maddalena fa ancora breccia nel cuore di tutti, con la sua chioma bionda e non solo.