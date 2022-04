Elettra Lamborghini senza veli, tutto in primo piano: la cantante lascia tutti senza fiato con le sue giunoniche forme.

Da diversi anni, Elettra Lamborghini è al centro della scena e non soltanto per il cognome che porta; con la sua musica, il suo talento e la sua simpatia, Elettra ha conquistato il pubblico di ogni età.

Seguitissima su Instagram, la Lamborghini è amata da tutti anche per la sua spiccata bellezza, che non passa di certo inosservata; con gli scatti che condivide sul suo profilo lascia sempre senza parole, giunoniche forme da urlo.

Elettra Lamborghini senza veli, tutto in primo piano: una vera dea, lascia tutti senza fiato

Milioni di follower su Instagram seguono quotidianamente con affetto la Lamborghini, che spessissimo si diverte a condividere contenuti della sua vita privata mostrando una grande simpatia e umanità.

Alcuni post però mettono in mostra anche la sua infinita bellezza: che si tratti di servizi fotografici o foto spontanee, la Lamborghini sfoggia sempre un fascino più unico che raro.

Ormai da tempo è impegnata col produttore e remixer Afrojack, con cui è convolata a nozze nello scorso 2020; proprio in una foto con suo marito, Elettra si è mostrata senza veli lasciando tutti quanti di stucco e letteralmente senza fiato.

Come si vede, la foto ritrae i due sorridenti e abbracciati, baciati dal sole e più innamorati che mai; la Lamborghini indossa però solamente la parte inferiore del costume, col prosperoso décollété contenuto a stento dall’abbraccio del marito.

Bellissima al naturale, la Lamborghini sfoggia un corpo giunonico da urlo, mentre si gode momenti di relax insieme al suo Afrojack; il post è stato riempito di mi piace da tutti i fan, non soltanto in estasi per la bellezza di Elettra, ma anche felici nel vedere la loro beniamina così felice.

Tantissimi i commenti di complimenti per Elettra, elogiata non solo per essere bella, ma anche per essere ‘vera’; il pubblico adora la Lamborghini e, dopo averla vista alla conduzione di Miss Italia per Helbiz, sperano non soltanto di sentire sue nuove canzoni ma anche di rivederla protagonista in tv.