Domenica In anticipazioni: il salotto di Mara è scoppiettante

Domenica In anticipazioni, il salotto di Mara è davvero scoppiettante: una puntata incredibile prevista per Pasqua.

La zia Mara non si ferma nemmeno a Pasqua, ma anzi rilancia con una puntata davvero imperdibile per Domenica In. La Venier, anche per questa stagione, ha brillantemente condotto lo storico programma domenicale di Rai 1 e vuole ancora superarsi nella giornata di festa.

Per la puntata di domenica 17 aprile, la conduttrice veneta potrà contare su un salotto davvero scoppiettante; ecco le anticipazioni sugli ospiti e sul programma di questo appuntamento festivo.

Domenica In anticipazioni, il salotto di Mara è davvero scoppiettante: ecco i nomi

Per questa domenica, Domenica In sembra abbia davvero campo libero considerando come Verissimo non vada in onda; il programma di Silvia Toffanin dovrebbe tornare, fino a fine stagione, al singolo appuntamento del sabato e dunque zia Mara può davvero fare il pieno di ascolti.

Già da questa puntata pasquale, la Venier ha pronti degli ospiti da urlo da far sedere nel suo salotto; stando a quanto riportato da da TvBlog, ci sarà spazio per promuovere il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli.

Per il film sarà presente una delle protagoniste del cast, Sabrina Ferilli, in collegamento con la Venier; dopo Sanremo, la Ferilli è sicuramente più carica che mai anche per questo nuovo progetto.

Spazio poi per Al Bano, uno di casa quando si parla di Domenica In; oltre a proporre al pubblico un medley dei suoi brani migliori, il cantante pugliese avrà modo di duettare anche con la figlia Jasmine per il brano Nessuno.

Inoltre, la Venier continuerà a promuovere programmi Rai ospitando la coppia Lorella Boccia e Clementino, i due conduttori della nuova edizione di Made in Sud; in collegamento dall’auditorium della Rai di Napoli, i due intratterranno sicuramente il pubblico insieme a tutto il cast di comici di queste nuove puntate.

Infine, in studio ci saranno il pasticcere Ernesto, Frau Knam, e poi ancora Vito Coppola, Gigi Marzullo (che parlerà del suo nuovo libro), il mago Silvan e gli Oliver Onions. Anche a Pasqua, una Domenica In imperdibile.