Test: se riesci a vedere i serpente tra le giraffe sei un mito

Test, vedi il serpente tra le giraffe? Sei davvero un mito! Sfidati con questa nuova prova visiva e cerca di vincere trovando l’intruso!

Le divertenti sfide di quiz, rompicapi e test non mancano mai sul web, tanto che il lettore ha modo di mettere alla prova le sue abilità tramite diversi quesiti, sempre variegati e stimolanti.

Questa volta, il nuovo test visivo spinge i lettori ad aguzzare la vista, nel tentativo di trovare l’intruso nell’immagine; riesci a trovare il serpente fra le giraffe in solamente 15 secondi? Sfidati e divertiti!

Test, riesci a vedere il serpente tra le giraffe? Mettiti alla prova nella nuova sfida visiva

Come si vede, l’immagine di questo test visivo propone un fitto branco di giraffe, tutte quante col classico collo lungo e di colore giallo con i pallini neri. In realtà però, tra tutti questi mammiferi si nasconde un rettile; riesci a trovarlo? Via al tempo!

Se sei riuscito ad individuare il serpente tra le giraffe in solamente 15 secondi, dobbiamo davvero farti i complimenti; trovare l’intruso entro il tempo limite non era un compito per nulla facile e, riuscendoci, sei davvero da applausi!

In caso però tu non sia riuscito ad arrivare alla soluzione non ti scoraggiare e prenditi più tempo a disposizione; osserva attentamente ogni dettaglio, concentrandoti esclusivamente sulle parti anatomiche che compongono la giraffa.

Un ultimo aiuto prima di svelarti la soluzione: concentrati sulla parte destra dell’immagine. Dopo averti dato l’ultimo suggerimento a disposizione, è arrivato il momento di farti vedere dove si trova l’intruso grazie all’immagine seguente.

Come si vede, il serpente si trova nella parte destra dell’immagine, vicino al tronco dell’albero; sebbene abbia gli stessi colori delle altre giraffe, non ha però ovviamente le orecchie ed è dunque distinguibile dai lunghi colli dei mammiferi.

Eri riuscito a trovare l’intruso già entro i 15 secondi, oppure hai avuto bisogno di maggior tempo a disposizione e anche degli indizi? Continua a seguirci per altre divertenti sfide con quiz, test e rompicapi e invita i tuoi amici a giocare con te!