Una Vita, Soledad vuole vendetta a tutti i costi: la domestica ritorna sui suoi passi, ecco le anticipazioni per la soap spagnola.

L’appuntamento settimanale con Una Vita continua a proporre interessanti intrighi a tutti gli spettatori. Furioso per il raggiro subito, Marcos si è di nuovo scontrato con Genoveva e pare aver pagato un misterioso uomo per un particolare compito; che voglia concretamente attentare alla vita della Salmeron e dei Quesada?

Intanto, mentre Casilda si comporta sempre più in modo bizzarro e Felipe aiuta Miguel con la causa di Camino, Soledad ritorna sui suoi passi dopo un particolare avvenimento; ecco le anticipazioni per la soap spagnola di Canale 5.

Una Vita, Soledad vuole vendetta a tutti i costi e torna da lui: le anticipazioni

Soledad sembra nascondere diverse cose del suo passato e, mentre intrattiene una relazione intima col suo signore, pare anche essere al servizio di Aurelio Quesada. Stando alle anticipazioni, dopo aver rifiutato i soldi del messicano ed essersi dichiarata dalla parte di Marcos, la domestica tornerà sui suoi passi.

Soledad decide infatti di tornare dal Quesada per accettare i soldi che aveva precedentemente rifiutato; a quanto pare infatti, un misterioso uomo le chiede del denaro e, per accontentarlo, ha necessariamente bisogno dell’aiuto di Aurelio.

Cosa nasconde veramente Soledad? Potrebbero esserci ulteriori guai per Marcos, che dopo la morte di Felicia e i problemi con la figlia, ormai pienamente innamorata di Aurelio, potrebbe perdere il sostegno anche dell’unica persona di cui sembra fidarsi.

Nel frattempo, Roberto Olmedo sembra aver capito che c’è qualcosa che turba il Bacigalupe, mentre Antonito decide di continuare la sua azione di ‘difesa’ della patria preparando un articolo totalmente contro il movimento dei sindacati.

Cosa dirà Miguel, sempre più vicino ai movimenti operai come avvocato, una volta che l’articolo firmato dal deputato uscirà sul giornale? La loro amicizia pare destinata a rompersi e, probabilmente, anche Ramon non sarà per nulla entusiasta di questa nuova presa di posizione da parte del figlio, sempre più rigido e chiuso nelle sue idee conservatrici.