Dieta durante le feste? Ecco come fare!

Ti piacerebbe perdere peso durante le feste? Ecco la dieta a base di vitamine, omega 3 e acqua iposodica. Grazie a questa dirai addio ai Kg di troppo e otterrai un giro vita da urlo. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate e la prova costume è ormai dietro l’angolo. Se non sei ancora corso ai ripari è arrivato il momento di perdere quei fastidiosi kg di troppo. Proprio per questo oggi vi sveleremo un trucco per dimagrire e poter mangiare anche durante le feste.

Sappiamo tutti quanto sia difficile prendersi cura della propria bellezza, spesso non si ha tempo o voglia, ma è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e darsi da fare.

Se vuoi arrivare in tempo alla prova costume devi assolutamente continuare a leggere questo articolo, oggi vi sveleremo una dieta miracolosa.

Con l’arrivo della pasqua e delle festività è davvero difficile mantenere un regime alimentare serio e duraturo. Per fortuna esiste una dieta che vi aiuterà a trovare l’equilibrio giusto tra gli sfizi e il nostro stato di salute. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Dieta durante le vacanze: ecco come togliersi qualche sfizio e assottigliare il giro vita

Per chi ha appena iniziato una dieta, le vacanze di Pasqua potrebbero essere un momento critico, sopratutto se si tratta di una dieta ipocalorica. Non dimentichiamoci però che rinunciare a qualche sfizio potrebbe gravare sulla nostra psiche.

Ecco perché vi sveleremo come funziona la dieta a base di vitamine che potrebbe proprio fare al caso vostro. Esiste infatti una pianta che potrebbe essere ideali per i pranzi pasquali, stiamo parlando del crescione.

Questa è ottima perché aumenta il valore nutrizionale dei piatti, per non parlare delle sue proprietà miracolose. Infatti già in antichità veniva utilizzata per curare le malattie del fegato.

Il crescione è ricco di vitamine, zinco e magnesio e ovviamente è molto consigliato durante le diete perché ha un contenuto calorico molto basso, ovvero 3 calorie per 10 grammi.

Ovviamente a Pasqua non devono mai mancare verdure fresche e erbe aromatiche, come ad esempio l’erba cipollina. Anche questa oltre ad essere molto buona ha solo 3 calorie per circa 5 grammi.