Una Vita anticipazioni, Marcos minaccia Genoveva: il Bacigalupe furioso si scaglia contro la Salmeron, situazione sempre più tesa.

La situazione è sempre più tesa ad Una Vita e pronta ad esplodere; Genoveva, dopo aver raccolto scioccanti notizie sul passato di Marcos, ha ricattato il Bacigalupe spingendolo a farsi vendere le quote della società coi Quesada.

Alleatasi con Aurelio, ha acquistato anche le sue quote diventando la socia di maggioranza; in questo modo, ha potuto nominare Aurelio come presidente, lasciando il Bacigalupe come socio di minoranza e senza voce in capitolo nelle decisioni.

Furioso per il raggiro subito dai suoi vecchi nemici, i Quesada, e da uno nuovo, Genoveva, Marcos è pronto a tutto per vendicarsi; ecco le anticipazioni, l’uomo minaccia addirittura Genoveva.

Una Vita anticipazioni, Marcos minaccia Genoveva: lo scontro è totale

Genoveva si è dimostrata essere una donna senza scrupoli, pronta a fare di tutto per raggiungere i suoi obiettivi: anche, come abbiamo già visto, ad uccidere. In Aurelio ha trovato un socio perfetto per i suoi affari, ma anche Marcos è un uomo che sa essere molto spietato.

Visto il suo passato da sicario, il Bacigalupe sa sporcarsi le mani; promettendo vendetta ai fratelli Quesada e alla Salmeron, ormai messo alle strette, minaccia tutti i suoi nemici di morte ed è davvero pronto a tutto pur di vendicare l’affronto subito.

Stando alle anticipazioni, Marcos non soltanto si scontrerà per l’ennesima volta con Marcos, ma minaccerà anche Genoveva; accerchiato dai suoi nemici, si prepara a contrattaccare, anche per vendicarsi di Natalia (viste le prove raccolte, per lui colpevole dell’omicidio di Felicia).

Intanto, Anabel è sempre più legata ad Aurelio e, parlando con Natalia, pare essersi convinta di stare dalla parte non di suo padre, ma dell’uomo che ama; tutto procede secondo i piani dei Quesada che, grazie all’alleanza con Genoveva, sono riusciti ad avere il Bacigalupe in pugno.

Genoveva ed Aurelio verranno intimoriti dalle minacce di Marcos? Lo scontro è davvero totale e non promette nulla di buono. Passando ai domestici, Casilda continua a parlare con un uomo che ha le sembianze di Martin, ormai convinta di trovarsi davanti ad un fantasma o ad una reincarnazione del suo defunto marito.