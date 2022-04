Rompicapo: trova l’errore se riesci, è impossibile!

Rompicapo, trova l’errore se riesci: sembra davvero impossibile, mettiti alla prova e cerca di trovare la soluzione giusta!

Pronto a metterti in gioco con una nuova divertente e complicata sfida? Comincia a ‘riscaldare’ il tuo sguardo, perché questo rompicapo metterà alla prova tutte le tue abilità d’osservazione.

Nell’immagine proposta, riesci infatti a capire dove si trova l’errore in solamente 20 secondi? Concentrati e osserva bene, cercando di risolvere il rompicapo e trovare la soluzione giusta.

Rompicapo, trova l’errore se riesci: la nuova sfida che sembra (quasi) impossibile

Come vediamo, l’immagine proposta dal rompicapo raffigura quelli che hanno tutta l’aria di essere due fidanzatini, probabilmente in vacanza; i due, sdraiati su un lettino sotto il sole, si godono il caldo e sorseggiano delle bevande fresche.

In questo quadretto estivo, riesci però a trovare l’errore in solamente 20 secondi? Può sembrare davvero difficile ma c’è qualcosa che non va ed è possibile individuarlo. Pronto a partire?

Se sei riuscito a capire l’anomalia nell’immagine entro il tempo limite, hai davvero una grandissima abilità d’osservazione e anche di ragionamento; ti meriti sicuramente molti complimenti.

In caso ancora non sei arrivato alla soluzione prenditi altro tempo e continua ad osservare, ragionando, l’immagine; cerca di capire il contesto e di guardare attentamente ogni dettaglio e capirai subito che qualcosa, a livello logico, non torna proprio.

Ciò che possiamo ricordarti è che, come si vede, i due fidanzatini sono in costume sdraiati sotto un sole che sembra essere davvero cocente; pensa molto bene a questo contesto…

Dopo l’indizio e con più tempo a disposizione, sei riuscito a trovare l’errore nell’immagine? A questo punto, non ci resta allora che svelarti la soluzione al rompicapo.

Come si vede nell’immagine, la piscina davanti ai due personaggi è completamente ghiacciata; come può esserci del ghiaccio sotto un sole così cocente? Per mentenere quel ghiaccio, la temperatura dovrebbe essere davvero fredda, il che impedirebbe ai due di stare in costume.

Eri riuscito a vedere subito il dettaglio, oppure hai dovuto aspettare di leggere l’indizio per arrivare finalmente alla soluzione? Continua a seguirci per ulteriori divertenti sfide!