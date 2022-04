Che bomba Elisabetta Canalis: tutto in mostra nello scatto bollente

Elisabetta Canalis una bomba, tutto in bella mostra: la showgirl e conduttrice sfoggia una bellezza oltre ogni immaginazione.

A distanza di tantissimi anni, l’ex-velina mora di Striscia la Notizia continua a sorprendere tutti quanti con la sua infinita bellezza. Sin dai suoi esordi, la Canalis è stata considerata come una delle donne più belle del nostro mondo dello spettacolo, molto prima dell’arrivo di Belen; oggi, l’opinione di molti fan non è cambiata.

Ritornata in tv con Le Iene e soprattutto con Vite da copertina – Tutta la verità su…, la Canalis è finita di nuovo sotto i riflettori; la sua bellezza comunque non è mai uscita dalla testa di tutti i fan, e possono ammirarla continuamente anche sul suo profilo Instagram con una nuova foto da urlo.

Elisabetta Canalis è una bomba, tutto in bella mostra: la nuova foto da urlo

Segutissima sui social, Eli non smette mai di postare foto come modella, oppure dalla sua vita quotidiana, che mettono in evidenza tutta la sua eleganza, il suo fascino e la sua sensualità.

Non è da meno il nuovo scatto postato dalla Canalis, per la quale pare proprio già essere arrivato il momento di indossare il bikini; a Los Angeles le temperature sono altissime e, col suo scatto, pare cominci a far salire in maniera vertiginosa la temperatura anche per i fan italiani.

Come si vede dalla foto infatti, la Canalis (in posa davanti ad uno specchio, grazie al quale si è scattata la foto) indossa un bikini arcobaleno che mette in risalto il suo corpo scolpito, frutto di costanza nell’allenamento; piegata sulle ginocchia, Eli mette in mostra le lunghe gambe e una silhouette veramente da sogno.

Tantissimi i mi piace al post, coi fan ancora una volta in estasiat davanti alla visione della Canalis; tra i commenti, sono migliaia i complimenti, sia di fan che di altre ‘vip’.

“Il corpo” scrive Chiara Biasi, a sottolineare la forma invidiabile della Canalis, mentre la cantante Noemi lascia un cuore arancione alla conduttrice; tutti in visibilio per Eli, sempre una dea quando si mostra.