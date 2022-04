Una Vita anticipazioni, Felipe cade nella trappola: l’avvocato di nuovo protagonista, dovra stare davvero molto attento.

Il ritorno di Felipe, negli ultimi tempi, non è stata di certo l’unica novità di Acaçias; dopo l’addio di Susana sembra che Antonito, tornato convertito dalla missione diplomatica in Africa, abbia tutta l’intenzione di difendere la religione cristiana e le tradizioni cattoliche, anche mettendosi contro Aurelio Quesada.

Proprio i due fratelli messicani sono diventati sempre più protagonisti della soap spagnola e, mentre continuano a tramare con Genoveva, Marcos deve stare davvero attento, ma non solo; Felipe cade nella trappola, ecco cosa succede.

Una Vita anticipazioni, Felipe cade nella trappola: cosa succede

Ormai da tempo, Natalia si è resa disponibile per aiutare Genoveva a vendicarsi di Felipe, ormai suo ex-marito; la giovane Quesada ha accettato di sedurlo, attenendosi al piano orchestrato dalla Salmeron.

Per questo, le due hanno inscenato un litigio ed ora, mostrandosi come una vittima di Genoveva, Natalia pare aver acquistato credibilità agli occhi di Felipe, specie dopo che Liberto gli ha confermato l’acceso diverbio avuto dalle due donne.

In realtà, seppur si sia mostrata pentita, Natalia sta ancora tramando con Genoveva; per questo, continua ad avvicinarsi in maniera subdola all’avvocato, tanto che gli chiederà aiuto per farsi perdonare da Lolita, rimasta sconvolta dopo aver colto lei e suo marito Antonito in intimità.

La richiesta all’avvocato però non è sincera, ma un semplice tentativo per continuare a passare del tempo con lui ed ingraziarselo; Natalia continuerà a stare al fianco di Genoveva, o col tempo finirà per innamorarsi davvero di Felipe schierandosi così dalla sua parte?

Felipe sembra non aver abbassato del tutto la guardia, ma il fascino della Quesada e l’odio per Genoveva, alla fine, potrebbero offuscare il suo giudizio. Intanto, Aurelio ha in pugno Marcos e, dopo averlo estromesso dalla società (guadagnandone la presidenza) si prepara anche a portargli via definitivamente sua figlia Anabel, sempre più vicina a lui e lontana dal padre.

Miguel invece, nonostante la divergenza di opinioni con Antonito, continua a sostenere la causa dei lavoratori e ad avvicinarsi al sindacato comunista.