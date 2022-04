Temptation Island si ferma? L’indiscrezione shock

I telespettatori di Canale 5 dovranno dire addio a Temptation Island? Ecco l’indiscrezione riguardo al destino del programma.

Temptation Island – programma prodotto dalla Fascino, condotto da Filippo Bisciglia – vanta da anni un’ottima percentuale di share e moltissimi telespettatori ormai lo considerano un vero e proprio appuntamento della stagione estiva. Coppie e single si mettono alla prova sull’isola delle tentazioni e – attraverso un’attenta analisi del rapporto sentimentale – decidono se proseguire la storia d’amore oppure lasciare il luogo idilliaco come single.

Nonostante la passione espressa da moltissimi fan fedeli al programma, sembra che la Fascino – società di proprietà di Maria De Filippi – voglia chiudere la trasmissione, rimandandola alla prossima estate. La notizia ha già allarmato i telespettatori, vediamo insieme maggiori dettagli riguardo le ultime news.

Temptation Island: Maria De Filippi elimina il programma

Stando ad alcune indiscrezioni, l’indiscussa regina di Mediaset Maria De Filippi avrebbe preso una drastica decisione riguardo al programma condotto da Filippo Bisciglia. Siamo ad aprile e non vi è traccia di casting e possibili coppie destinate a mettere alla prova il proprio amore, per cui moltissimi fan hanno cominciato a temere per l’eliminazione del programma. Effettivamente, la proprietaria della Fascino avrebbe deciso di rimandare le riprese alla prossima estate.

A quanto pare, Maria De Filippi preferirebbe mandare in onda le repliche di Tu si que vales!, anche se le reali motivazioni di questo cambiamento di rotta sono tutt’ora ignote. Temptation Island infatti, non è assolutamente da considerarsi un programma fallimentare, dato che ogni anno conquista ogni record e batte qualsiasi concorrenza in prima serata. A fronte di questo, quali saranno le reali motivazioni che si nascondono dietro tale decisione? Ad oggi, non ci è dato saperlo.

Nel frattempo, le notizie riguardo l’eliminazione si fanno sempre più concrete: “Stando a quanto ci risulta […] il reality non andrà in onda la prossima estate” – sono state le parole di TvBlog – “Questa sarebbe la decisione presa dalla popolare conduttrice e produttrice […] Il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe essere sostituito dalle replice di Tu si que vales!”. Insomma, sembra che ormai sia tutto deciso, ma per averne la conferma definitiva dovremmo attendere l’inizio della stagione estiva.