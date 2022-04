Rompicapo: trovi la differenza? Sbagliano tutti

Riesci a risolvere questo difficilissimo rompicapo? Mettiti alla prova e trova la soluzione corretta, solo in pochi ci riescono. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web, questi oltre ad essere molto divertenti sono anche utili per tenere allenata la mente. Oggi vogliamo proporvi un rompicapo piuttosto complicato. Saresti in grado di risolverlo? Ecco di cosa si tratta.

Come potete vedere qui sopra, ci sono ben 15 gufi presenti nell’immagine, quello che dovrete fare è scoprire dove si trovano i due uccelli uguali. Vi avvertiamo non è affatto semplice, solo in pochissimi riescono a trovare la risposta corretta. Voi siete in grado?

Prendetevi il tempo necessario e non fatevi distrarre, se proprio non riuscite a capire dove si trovano qui sotto vi riveliamo la soluzione. Andiamo a scoprire dove si trovano i gufi uguali e se avete indovinato.

Test visivo: riesci a trovare i gufi uguali?

In giro per il web sono presenti moltissimi rompicapo, quello che vi proponiamo oggi è un test visivo, questo serve per sviluppare le capacità visive e allenare la mente. Quello che dovrete fare è osservare attentamente l’immagine e cercare di capire quali sono i due gufi uguali.

Se siete arrivati a questo punto o avete trovato la soluzione corretta, oppure non riuscite proprio a trovare i due uccelli identici. Ora proviamo a darvi qualche indizio per arrivare più velocemente alla risposta esatta:

I due uccelli si trovano nella seconda e nella terza fila , quindi potete concentravi su queste due, lasciando perdere la prima fila.

, quindi potete concentravi su queste due, lasciando perdere la prima fila. I due uccelli sono verdi.

Ora sarà molto più facile per voi trovare la soluzione corretta, ma se ancora non ci siete arrivati qui sotto vi mostriamo dove sono i due gufi:

Eccoli qui, sono quelli cerchiati in rosso, sappiamo che non era affatto facile quindi se ci siete riusciti vi facciamo i più grossi complementi, invece se non avete trovato la soluzione corretta, non preoccupatevi.

Vi servirà fare ancora un po’ di pratica, ora condividete il test con amici e parenti e mettete alla prova le loro capacità visive. Voi cosa ne pensate?