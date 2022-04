Elisabetta Canalis shock: l’occhio cade proprio li

Elisabetta Canalis shock, l’occhio cade proprio lì: la conduttrice incanta sempre con la sua bellezza da urlo e infinità sensualità.

Le foto di Elisabetta Canalis, da vent’anni a questa parte ormai, non passano mai inosservate; la showgirl e conduttrice sarda naturalizzata statunitense è saputa rimanere nel cuore di tutti i fan anche dopo la partecipazione come velina a Striscia la Notizia.

I fan, ormai da anni, la considerano come una delle donne più belle del nostro mondo dello spettacolo; in questi ultimi tempi poi, la Canalis gli sta dando sempre di più argomentazioni per portare avanti questa tesi. Nella nuova foto è shock, l’occhio cade proprio lì; eccola in tutto il suo splendore.

Elisabetta Canalis shock, l’occhio cade proprio lì: la foto

Mentre in molti sperano in un imminente ritorno in pianta stabile della Canalis nel nostro paese, la conduttrice si è rimessa in gioco di recente non soltanto con Le Iene, ma anche e soprattutto con Vite da copertina – Tutta la verità su…, programma che conduce stabilmente.

Sempre elegante e bellissima, la Canalis è molto attiva anche sui social, dove oltre a postare foto da urlo che la vedono impegnata come modella (come nel caso di alcune collaborazioni con Intimissimi) condivide spessissimo moment della sua vita quotidiana coi follower.

Questa volta, Eli ha deciso di mostrarsi con un elegante abito nero, intenta a giocare a biliardo nella sua casa di Beverly Hills; elegantissima, la Canalis sfoggia un vestito che esalta la sua silhouette scolpita e lascia anche ampio respiro, con la scollatura, al florido décollété.

A coprire parte del petto della Canalis i suoi lunghi capelli castani, che scendono mossi mentre lei tiene dietro al collo la stecca da biliardo; classe unita a sensualità, per una visione come al solito da urlo.

Tantissimi i mi piace al post, coi fan in visibilio davanti al nuovo post della Canalis; “sei di un’altra categoria Eli!!!” scrive un fan, dimostrando come la Canalis sia ancora tra le più amate del nostro mondo dello spettacolo.