Cancro al seno: queste bevande famose possono aumentare il rischio

Grazie ad un recente studio si è scoperto che le bevande light possono aumentare il rischio di contrarre il cancro al seno, specialmente se contengono questi due dolcificanti artificiali. Scopriamo nel dettaglio quali sono e i motivi.

In molti pensano che le bevande senza zucchero siano perfette per perdere peso, in realtà queste oltre a far male al nostro organismo, aumentano il rischio di contrarre il cancro al seno. Grazie ad una nuova ricerca è stato dimostrato quanto possano essere dannose per la nostra salute.

Alcuni esperti hanno studiato nel dettaglio alcune bevande light e quello che è emerso è altamente preoccupante. Proprio queste per via dei dolcificanti artificiali possono aumentare il rischio di sviluppare cancro al seno e obesità.

Molte industrie utilizzano questi dolcificanti per sostituire gli zuccheri aggiunti, in realtà alcuni esperti hanno messo in discussione questa metodologia appurando che queste sostanze siano altamente cancerogene.

Lo studio è stato pubblicato recente sulla rivista accademica PLOS Medicine, scopriamo nel dettaglio cosa è emerso e perché queste bevande sono da evitare.

Bevande light, ecco perché aumentano il rischio di cancro al seno

Alcuni esperti hanno approfondito uno studio sulle bevande light e quello che è emerso è sconcertante. Grazie alla ricerca sono stati analizzati più di 102.865 adulti francesi per un periodo di circa 8 anni.

I pazienti hanno consumato per tutti questo periodo diversi dolcificanti artificiali, per via di queste sostanze alcuni di loro hanno contratto diversi tipi di cancro.

Grazie allo studio è emerso che alcuni dolcificanti come l’acesulfame-K e l’aspartame presentavano un rischio maggiore di contrarre cancro al senso e obesità, se conumati in quantità elevate.

Il primo ha un potere dolcificante di 200 volte maggiore di quello del saccarosio, questo è possibile trovarlo all’interno di alimenti a lunga conservazione, bibite gassare e prodotti di pasticceria da forno.

Il secondo è costituito da due aminoacidi, l’acido aspartico e la fenilalanina, ed ha una maggiore quantità di saccarosio, questo è possibile trovarlo all’interno di bibite gassate, yogurt e merendine.

I ricercatori hanno comunque rivelato che non c’è nessuna certezza tra la relazione causale di questi dolcificanti e lo sviluppo del cancro. In ogni modo bisogna stare sempre attenti a ciò che si mangia ed è consigliato preferire alimenti sani e senza conservati.

Voi cosa ne pensate?