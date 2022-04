Brave and Beautiful: Suhan aggredisce Cesur

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 11 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Brave and Beautiful, dove stanno accadendo cose davvero molto particolari, e che stanno facendo incollare il pubblico al piccolo schermo.

Quella di oggi non è assolutamente da meno dove avremmo modo di vedere anche una aggressione, ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a vedere che cosa ci aspetta.

Suhan aggredisce Cesur

Iniziamo con il dire che Riza è il fratello molto cattivo di Adalet, ovvero la moglie di Tahsin, ed il suo intento è solamente uno, ovvero dare la vendetta alla sorella, perchè è stato incastrato e gli hanno fatto passare ben 30 anni in carcere, ma da innocente.

Il motivo? Era stato accusato del’ omicidio per quanto riguarda il preside dell’orfanotrofio dove è cresciuto insieme alla sua amata sorella Adalet, ma ha commettere il fatto era stata proprio lei.

Adesso Riza è un’uomo libero, e grazie alla confessione di Adalet, arriva a casa di Cesur e chiede di lavorare ma in cambio vuole essere ospitato, alla fine hanno un nemico in comune, ovvero di padre di Suhan.

Cesur, riceve prima la visita di Riza e poi quella di Suhan, che aveva deciso di mettere fine al suo matrimonio, la Korludang è stanza di essere tra due fuochi che non vogliono assolutamente deporre le armi, ovvero l’Alemdaroglu e Tahsin.

E poi, l’uomo gli ha chiesto la verità sulla morte di Hasan ma in cambio il suo matrimonio doveva giungere al capolinea, ma la donna non ha potuto mantenere fede alla promessa perchè il marito non si è presentato dal giudice.

Suhan, ovviamente è decisa a fare una bella romanzina con tanto di sfuriata in piena regola, e raggiunge la casa di Cesur, non capisce per quale motivo non si è presentato, perchè erano d’accordo.

Ma l‘Aelmdaroglu non è mai stato convinto di firmare i documenti per il divorzio, primo perchè non vuole darla vinta a Tahsin e poi perchè non vuole assolutamente lasciare andare la donna che ama.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire che cosa succederà in questa complicatissima vicende, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.