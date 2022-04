Tu si que vales 2021: il tragico lutto

Tu si que vales 2021: tragico incidente stradale per uno dei protagonisti dell’ultima edizione del talent show, nel team di Gerry “Scuderia”.

Tu si que vales piange per la seconda volta. A pochissimi giorni di distanza dalla morte di, uno storico assistente dei programmi di Maria De Filippi, Piero Sonaglia, arriva la notizia del tragico incidente stradale, consumatosi a Vittoria, di Angelo Marotta. Per il 63enne, protagonista dell’ultima edizione del talent show, in onda su Canale Cinque, non c’è stato nulla da fare.

Un uomo energico e simpatico. Si era fatto notare nella puntata del 30 ottobre 2021, sbottonandosi subito la camicia e presentandosi come ballerino. Gerry Scotti era rimasto particolarmente colpito dalla sua performance, che convinse l’81% del pubblico, in studio. Gerry non poteva lasciarselo scappare e lo accolse nel suo team “Scuderia”. Cerchiamo di capire le dinamiche dell’incidente mortale che ne hanno causato la scomparsa.

Tu si que vales 2021: tragico incidente per Angelo Marotta

Angelo Marotta si è spento troppo presto. L’incidente stradale è avvenuto a Vittoria (provincia di Ragusa, Sicilia). Questo è quanto dice Ragusa News. Marotta, secondo quanto trapelato fino ad ora, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in una discoteca di Scoglitti.

L’incidente si è consumato introno alle 5.30 di mattina di domenica 3 aprile 2022 mentre passava, alla guida della sua autovettura, in via Garibaldi. Improvvisamente ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare con un auto parcheggiata.

La Polizia municipale è intervenuta sul luogo compiendo tutti i rilievi e gli accertamenti. Tra le ipotesi non si escludono un colpo di sonno o un malore. Il corpo è conservato presso l’obitorio del cimitero di Vittoria perchè è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Angelo Marotta al talent show: “Sono un ballerino”

“Sono un ballerino, mi chiamo Angelo e vengo da Vittoria” – così si era presentato, nella puntata del 30 ottobre 2021, a Tu si que vales – I giudici avevano dato vita ad una gag simpatica, cogliendo la palla al balzo in merito alla città di provenienza del concorrente, fingendo di non capirlo.

Dopo il breve siparietto comico, Marotta si esibì in una performance di ballo, sulle note di “Baby Baby” di Corona. Gerry capì che faceva proprio al caso suo e lo arruolò nella sua “Scuderia”.