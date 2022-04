Dieta: ecco come perdere fino a 5 kg in soli 5 giorni

Una dieta molto utile per perdere cinque chili in cinque giorni in un periodo in cui si comincia a prestare molta attenzione alla forma fisica prima della prova costume

Arriva quel periodo dell’ anno che può essere o in prossimità di eventi importanti come le feste natalizie o le feste pasquali oppure siamo in prossimità dell’estate e quindi vogliamo essere in forma, mettere un abito particolare, piuttosto che andare al mare, in tutta rilassatezza ed ecco che subentra l’esigenza della dieta.

A volte si scelgono dei regimi molto drastici che non portano degli ottimi risultati e non duraturi, questa invece è una dieta che permette di perdere un bel po’ di chili in poco tempo rispettando la salute.

Quando si pratica una dieta bisogna fare attenzione che non ci siano delle complicazioni al nostro organismo, fare in modo che non ci si debiliti ulteriormente quindi cercare di mangiare in modo equilibrato per non avere dei successivi problemi di salute.

La dieta di cinque chili in cinque giorni ecco come

Si comincia il lunedì con una colazione a base di un bicchiere di succo di frutta non zuccherato e fette biscottate integrali. Il pranzo prevede prosciutto crudo, pane integrale, insalata mista. La cena prevede una fettina di carne ai ferri con insalata e un poco di olio.

Martedì prevede una colazione con un bicchiere di succo di frutta, una tazza di caffè d’orzo, non zuccherato. Il pranzo prevede un’insalata mista, uova sode e tonno. La cena con spaghetti al pomodoro con parmigiano.

Mercoledì la colazione prevede un vasetto di yogurt magro, con cereali, il caffè non zuccherato. Il pranzo prevede un piatto di bresaola condita con rucola e grana accompagnata da un panino. La cena con il pesce cucinato al forno oppure grigliato e una verdura mista poco condita.

Per quanto riguarda giovedì la colazione prevede un succo di frutta fresca e fette integrali con marmellata. A pranzo verdura mista poco condita e un gelato di frutta. La cena un uovo sodo e due bruschetta con olio e pomodoro.

Venerdì la colazione prevede un caffè accompagnato con due fette biscottate integrali. Il pranzo un trancio di pizza e un frutto. La cena una fettina di carne bianca (pollo, tacchino, coniglio) e un contorno d’insalata poco condita.

Ci sono sicuramente delle regole da seguire per perdere peso innanzitutto evitare lo zucchero e preferire il miele o la stelvia. Evitare il sale e quindi aggiungere spezie o limone al suo posto.

A metà mattina e metà pomeriggio mangiare almeno due frutti, una volta al giorno cercare di fare movimento almeno 20 minuti di camminata veloce per migliorare il cuore e poi per dare salute al nostro fisico e bruciare le calorie

C’è ovviamente anche una dieta di mantenimento appena ci si sveglia bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di mezzo limone a colazione.

Per l colazione prediligere latte, oppure il té, con il limone e miele, fette biscottate integrali con marmellata, per quanto riguarda gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio prediligere frutta fresca e spremute.

Per quanto riguarda la cena scegliere carne o pesce alla griglia o al vapore e prediligere le verdure lesse o al vapore condite con poco olio o il limone e una fetta di pane integrale

È molto importante cercare di bere almeno 2 l di acqua al giorno e mangiare frutta e ortaggi crudi, consumare tisane insomma con un’ attenta attività fisica e un giusto regime alimentare si può veramente perdere del peso