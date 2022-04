Verissimo, anticipazioni bomba per gli ospiti: un nuovo week-end ricco di emozioni con Silvia Toffanin, con tantissimi nomi da urlo.

E’ ormai immancabile il doppio appuntamento del week-end con Verissimo, vera e propria rivelazione del palinsesto Mediaset di quest’anno; il programma della Toffanin ha avuto il compito, brillantemente portato a termine fino a questo momento, di tenere compagnia a milioni di telespettatori in due giornate tendenzialmente di riposo.

Anche per il week-end di sabato 9 e domenica 10 aprile non mancheranno quindi degli ospiti bomba in studio dalla conduttrice veneta, pronta come al solito a farli aprile col suo garbo e la sua competenza; ecco i nomi per queste prossime puntate dalle anticipazioni.

Verissimo, anticipazioni bomba per gli ospiti: i nomi

Dopo aver ospitato protagonisti del Grande Fratello Vip, di Amici, di C’è posta per te e del mondo dello sport e della musica, nonché dello spettacolo e anche del cinema (col colpaccio Robert Pattinson) la Toffanin continua a portare in studio nomi di grande livello.

Per la puntata di sabato 9 aprile, arriveranno in studio Francesca Barra e Claudio Santamaria, che presenteranno al pubblico la loro famiglia; dopo di loro, spazio alla cantante italo-marocchina Imen Siar, per la prima volta al programma della Toffanin.

E poi raggiungerà lo studio anche la comica Valeria Graci, che si racconterà tra risate e drammi; previsto poi il ritorno di Davide Silvestri e di Barù, due amati concorrenti di quest’ultimo Grande Fratello Vip, molto amici anche fuori dalla casa.

Per Amici, ci saranno invece i coach Veronica Peparini e Anna Pettinelli, con John Erik De La Cruz e Leonardo Lini, due degli ultimi allievi eliminati. Quanto a domenica 10 aprile, arriveranno in studio Al Bano, Stefano De Martino e Roberto Bolle, per la prima volta a Verissimo.

Dopo di loro, spazio anche al ritorno dell’attrice ucraina Anna Safroncik, insieme a suo papà Eugenio, messosi in salvo da Kiev; infine, la Toffanin ospiterà anche la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, per la prima volta in un’intervista di coppia. Due appuntamenti, di nuovo, davvero da non perdere.