Test: misura la tua intelligenza emotiva

Vuoi scoprire qualcosa di interessante su di te? Prova questo simpatico test per misurare la tua intelligenza emotiva.

Anche oggi vogliamo proporti un interessante test della personalità che ti farà passare del tempo in serenità. La prova di oggi, infatti, ti permetterà di scoprire qual è la tua intelligenza emotiva e approfondire, in maniera assolutamente giocosa quelle che sono le tue caratteristiche che ti contraddistinguono di più.

Se, infatti, vuoi approfondire di più quelle che sono le tue peculiarità e differenze rispetto agli altri (e magari al contempo divertirti) puoi provare a svolgere questo simpatico test. Ovviamente non c’è nulla di scientifico, ma potrebbe stimolare una maggiore riflessione su quello che sei.

Scopri la tua intelligenza emotiva con questo test

Parliamo di intelligenza emotiva quando ci riferiamo alla virtù che permette di risollevarsi quando tutto sembra più difficile. Secondo la psicologia, l’intelligenza emotiva è quella capacità di riconoscere e utilizzare in modo piuttosto consapevole le emozioni altrui e le proprie.

Tutto ciò vuol dire che l’intelligenza emotiva dipende in particolar modo dall’autoconsapevolezza e dalla capacità di introspezione. Grazie ad una grande intelligenza emotiva, infatti, si è molto capaci nel gestire le proprie emozioni e trasmettere allo stesso tempo grande empatia.

Va da sé che acquisire un’importante intelligenza emotiva è fondamentale per migliorare la propria comunicazione e i propri rapporti all’interno della società. Ma può essere d’aiuto per risolvere problemi e avere una mente più aperta alle diversità e alla complessità.

Se vuoi provare a divertirti e allo stesso tempo capire qual è la tua intelligenza emotiva, prova a guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e a scegliere una delle raffigurazioni riportate nel riquadro.

In base alla tua risposta, infatti, cambierà il risultato che dirà qualcosa sula tua intelligenza emotiva. Ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e non c’è alcuna valenza scientifica. Perciò divertiti e affronta questo test con il massimo relax.

Figura 1

Se la tua attenzione si è posata sulla figura numero 1, vuol dire che hai fatto tesoro degli ostacoli che la vita ti ha messo davanti. Sei capaci di ambientarti, anche in spazi e contesti nuovi e hai buone capacità introspettive.

Stai facendo un grande lavoro su te stesso e sei in costante evoluzione per cercare di migliorare sempre di più e raggiungere la soddisfazione personale. Hai una grande volontà di confinare nel passato alcune esperienze che non ti sono piaciute e cerchi in tutti i modi che questi non interferiscano con il tuo presente;

Figura 2

La figura numero due rappresenta una personalità piuttosto creativa. Probabilmente, infatti, sei una persona che gode di una grande intelligenza emotiva di tipo istintivo. Ti piace, infatti, avere una grande elasticità mentale nell’affrontare le cose e ami le piccole gioie della vita;

Figura 3

Se hai scelto la figura numero 3, vuol dire che hai una mente piuttosto analitica e che la tua è un’intelligenza deduttiva. Ciò vuol dire che necessiti di guardare e analizzare il tuo passato, in modo che tutto abbia un vero incastro. Proprio per questo sei un’amante della pianificazione.

Sei una persona dotata di grande gentilezza ed esprimi spesso emotività, anche se preferisci di gran lunga dare ragione alla razionalità. Forse sarà proprio per questo che adori studiare e scoprire le materie scientifiche;

Figura 4

La figura 4 è una scelta tipica di chi ha un grande equilibrio tra intelligenza deduttiva e intelligenza emotiva. Questo vuol dire che non hai paura di lasciarti andare dalle emozioni, ma riesci comunque a fare affidamento alla razionalità. Sei un vero leader e i tuoi obiettivi sono piuttosto ambiziosi;

Figura 5

Il triangolo chiuso raffigurato nella figura numero 5 rappresenta chi riesce a tenere a freno con particolare efficacia le proprie emozioni. Tuttavia, questo a volte non ti permette di esprimere al meglio le tue qualità, nonostante tu abbia grandi doti artistiche;

Figura 6

Se hai scelto, infine, la figura numero 6 probabilmente vuol dire che sei una persona che ha bisogno di lavorare moltissimo sulle proprie emozioni. Non ti piace lasciarti trascinare dall’emotività e non si può dire di te che tu sia una persona empatica.