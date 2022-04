Sangiovanni e la rivelazione shock: svelato cosa è successo

Vediamo meglio insieme che cosa è successo al noto cantante che ha lasciato tutti completamente senza parole.

La notizia ha lasciato tutti un po’ stupiti perchè da lui non immaginavano assolutamente che lo avrebbe mai fatto, erano una sorta di suo marchio di riconoscimento, oltre alla sua incredibile voce.

Ma di che cosa stiamo parlando? Ovviamente iniziamo con il dire che si tratta di Sangiovanni il noto cantante uscito dalla scuola di Amici e che questa sera tornerà sul palco del programma.

Sangiovanni shock: lo ha fatto!

In questi giorni è uscito il suo nuovo album che si chiama Cadere Volare, e farà sentire in anteprima proprio sul palco che lo ha reso famoso la sua nuovissima canzone, ma il dettaglio non è assolutamente sfuggito, anzi.

Sangiovanni si è presentato in modo completamente diverso, con un look che ha scioccato tutti, perchè ha tagliato tutti i suoi bellissimi ricci ribelli che aveva, e tutti hanno notato una somiglianza con Albe.

Gli è stato chiesto come mai avesse preso questa particolare decisione, ovvero di tagliare tutto e sulle pagine di una nota rivista dove ha rilasciato un’intervista ha dichiarato:

“Avevo bisogno di un cambiamento perchè mi sentivo poco curato e alla deriva, e i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre”

Ha anche aggiunto che assomiglia un po’ a Rudy Zerbi, ed in effetti un po’ sembra essere vero, come aveva notato anche il noto professore, e non solo, della scuola di Amici di Maria de Filippi.

Ovviamente i due avevano un’ottimo rapporto nella scuola che è continuato anche fuori, perchè Rudy di recente ha commentato il taglio di capelli di Sangiovanni indicando che ha deciso di fare come lui.

Hanno poi in comune Giulia Stabile che continua a lavorare nella scuola che l’ha resa trionfatrice e famosa, ed ovviamente è normale che si incontrino in varie occasioni, lavorative e non.

E voi cosa ne pensate di questa particolare e soprattutto molto drastica decisione per quanto riguarda il bravissimo cantante uscito dalla scuola di Amici che sta facendo impazzire tutti con la sua musica?