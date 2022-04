Ornella Muti: la foto in costume è super, i Fan sono in estasi

Ornella Muti e la foto in costume che toglie il fiato: l’attrice continua ad incantare con tutta la sua classe e la sua infinita bellezza.

Romana classe ’55, Ornella Muti è considerata da molti come una delle attrici più belle che il cinema italiano abbia mai avuto; sin dai suoi esordi, Ornella (al secolo Francesca Romana Rivelli) ha incantato tutti quanti col suo fascino e la sua bravura.

Quest’anno, per la prima volta, ha svolto il ruolo di primadonna (al fianco di Amadeus) al Festival di Sanremo per la serata d’esordio, mentre più di recente è stata ospite a Belve; attivissima su Instagram poi, l’attrice ha pubblicato una foto assolutamente da togliere il fiato, eccola.

Ornella Muti e la foto in costume che toglie il fiato: eccola

A vederla oggi, a 67 anni, l’attrice sembra non aver perso un briciolo del suo fascino; amante del fitness e dello yoga, sa inoltre mantenersi in splendida forma, come si vede in alcuni scatti in bikini presenti sul suo profilo Instagram.

Questa volta però, la Muti ha voluto condividere uno scatto sì in costume, ma direttamente dal passato; grazie ad una sua fanpage, Ornella ha ritrovato una vecchia copertina della rivista di cinema spagnola Fotogramas, che la vede proprio protagonista in un numero del ’74.

Come si vede, l’attrice (più o meno diciannovenne all’epoca) è stata immortalata in bikini; splendida come non mai, non emerge solamente il suo corpo da urlo, ma anche il suo viso angelico e i suoi profondi occhi azzurri.

Nella didascalia del post, oltre a vari hashtag, l’attrice ringrazia la fanpage ornellamutiforeverfanpage; i fan hanno riempito di mi piace la fotografia, estasiati dalla bellezza giovanile della Muti.

“Giovanissima e irresistibile!” scrive un fan di vecchia data dell’attrice, mentre un altro sottolinea l’unicità dell’attrice scrivendo “nessuna mai come te Ornella”; tutti i fan sono ancora una volta in visibilio davanti all’attrice che, postando queste foto, ha l’occasione di far scoprire la sua bellezza anche alle nuove generazioni, che non ne resteranno sicuramente indifferenti.