Pan di Spagna: veloce, sofficissimo ed ottimo!

Vediamo insieme una ricetta che vi lascerà senza parole per avere un perfetto Pan Di Spagna pronto anche in pochissimo tempo.

Oggi vi vogliamo mostrare una ricetta base per quanto riguarda i dolci, ovvero il Pan di Spagna, con il quale possiamo preparare delle ottime torte farcite, oppure lo possiamo usare come base per mille altre cose.

Non possiamo sempre cucinare solamente pranzi o cene, ogni tanto un buon dolce ci sta assolutamente bene, è una coccola che fa bene al nostro cuore e alla nostra mente, magari non tantissimo al corpo, ma ogni tanto serve!

Pan di Spagna: veloce e super morbido

Quindi oggi vi sveliamo la nostra ricetta perfetta per avere un Pan di Spagna che renderà la base della vostra torta un’incanto e tutti rimarranno senza parole per il risultato, credeteci assolutamente.

Ovviamente, con questa base poi date sfogo alla vostra fantasia, potete riempirlo con una crema al cioccolato, oppure dividerlo in due e fare uno strato al cioccolato ed uno alla crema.

Altro consiglio potete fare un’ottima zuppa inglese, se ovviamente non ci sono piccoli in giro, oppure tagliarlo a fettine ed usarlo per una colazione, o merenda che lascerà grandi e piccini felicissimi.

Il suo odore poi inebrierà tutta casa e la gioia si diffonderà nelle nostre mura, ne siamo assolutamente certi, ma vediamo che cosa ci occorre per realizzare questa bontà:

5 tuorli

6 uova intere

farina 300 grammi

fecola di patate 100 grammi

zucchero semolato 350 grammi

lievito per dolci 150 grammi

Iniziamo come prima cosa ad accendere il forno e a riscaldarlo a 180 gradi, le dosi che vi abbiamo indicato sono per una tortiera di 24 centimetri di diametro, che possiamo imburrare e mettere della farina, oppure dello zucchero per evitare che si attacchi.

Poi prendiamo un contenitore e setacciamo, prima la farina e poi la fecola, e per ultimo il lievito, e mescoliamo il tutto in modo che si uniscano, mentre in un’altra ciotola mettiamo i tuorli e le uova intere a mescolare per un paio di muniti con le fruste.

Adesso uniamo le polveri con l’impasto delle uova e mescoliamo in modo che sia tutto omogeneo e si crei un’impasto perfettamente liscio e senza grumi vari, poi versiamo nella nostra tortiera.

Lasciamo cuocere per 30 minuti, ma prima di sfornare facciamo sempre la prova con lo stecchino, se è umido lasciamo ancora per qualche momento altrimenti possiamo sfornare e lasciar raffreddare.

Adesso possiamo usarlo come più ci piace, e tutti saranno contenti in famiglia, ed amici e parenti vi chiederanno la ricetta di questo dolce morbidissimo che lascerà tutti senza parole perchè sembrerà comprato.