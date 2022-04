Madonna, la foto lascia senza parole: è veramente lei? Impazzano i commenti sul web per il nuovo look della celebre popstar.

Clase ’58, con i suoi trentuno album pubblicati, i suoi singoli di successi e le milioni di copie vendute e premi ricevuti, Madonna è sicuramente una delle cantanti più celebri di tutti i tempi.

La Ciccone, a 63 anni, ha tutta l’intenzione però di continuare a stupire e di far parlare di sé; un suo video pubblicato sui social diventa virale, ma i fan a quanto pare stentano a riconoscerla, ecco perché.

Madonna, la foto lascia senza parole: è veramente lei? I fan stentano a riconoscerla

Pubblicando un nuovo video su TikTok, social sul quale anche la popstar è molto attiva, Madonna ha davvero lasciato tutti i fan a bocca aperta; in molti infatti hanno davvero faticato a riconoscerla, considerati gli zigomi e le labbra pronunciate.

In molti si sono chiesti cosa sia successo alla cantante, e se Madonna abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica; in realtà però, l’aspetto della popstar potrebbe essere stato ‘modificato’ grazie ad alcuni filtri disponibile all’interno del social. Nella clip, inoltre, è stata aggiunta la musica di Frozen, una delle saghe animate Disney più apprezzate degli ultimi tempi.

Non è chiaro ai fan quindi se Madonna abbia fatto qualche ritocchino o se invece abbia solamente utilizzato dei filtri di TikTok, anche se pare probabile questa seconda ipotesi; in ogni caso, le immagini della popstar hanno sorpreso tutti i milioni di fan che ha in tutto il mondo.

Lei, d’altronde, già in passato a comunque risposto alle accuse di chi criticava il suo aspetto dicendo come non cerchi mai l’approvazione di nessuno, e che col suo corpo è libera di fare assolutamente ciò che più le pare e piace; e, sulla libertà di fare ciò che meglio crede riguardo il suo aspetto, nessuno può darle torto.

Di sicuro, la popstar tornerà prestissimo a far parlare di sé; nel bene o nel male, si parla sempre di lei, regina incontrastata della musica internazionale.