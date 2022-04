Il paradiso delle signore: tragedia nella villa

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’appuntamento di oggi della nostra amatissima soap opera della Rai.

Anche oggi, 8 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio della soap opera Il Paradiso delle signore, dove sembra che stia accadendo qualcosa di molto particolare nella villa della Contessa.

Come sappiamo Marco è fidanzato con Gemma, ma ha scoperto di avere, e di essere corrisposto una passione per la sorellastra Stefania, come andrà a finire questa complicata relazione?

Il Paradiso delle signore: tragedia in villa

Iniziamo con il dire che Adelaide ha agito dietro le spalle di Marco, pensando però di fare una cosa giusta, perchè ha invitato in modo ufficiale la famiglia Colombo Zanatta nella Villa per ufficializzare l’unione tra il nipote e Gemma.

Ovviamente il giovane è molto arrabbiato perchè non è stato chiesto il suo parere su questa decisione, e Stefania, nel mentre è senza parole per l’accaduto, e deve anche cercare di annullare i suoi sentimenti per il bene della sorella.

Ma forse, Marco, riesce a fare qualcosa prima che la cena abbia luogo, prendendo una decisione shock, ovvero lascia Gemma così senza alcun tipo di preavviso, e senza contare dell’imbarazzo che ci potrà essere tra le famiglie.

Per quanto riguarda Flavia e Fiorenza si sono alleate con uno scopo ben preciso, ovvero far fuori Marcello, ed hanno messo in atto un piano incredibile, per avvicinare Ludovica a Ferdinando.

La Brancia Senior, infatti finge di essere malata, ed il suo scopo sarà quello di spingere la figlia nelle braccia del ragazzo per evitare ovviamente la bancarotta, ma Ludovica cadrà nella trappola?

Arrivando, invece a Vittorio non ha assolutamente preso di buon grado il fatto che Dante e Beatrice si sono avvicinati, ed ovviamente anche che la nipote tanto amata passi del tempo con lui.

La bambina, per accontentare la mamma, passerà meno tempo con lo zio e sempre di più con il Romagnoli, ma riuscirà quest’ultimo a conquistare il cuore delle due donne in modo sincero, oppure anche questa volta nasconde qualcosa?

Non ci resta che attendere e vedere che cosa succederà nei prossimi episodi in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.