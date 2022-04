Dieta del dolce: ottima e funziona veramente!

Ti piacerebbe perdere peso e allo stesso tempo mangiare dolci? Ecco la dieta che fa apposta per te, scopriamo nel dettaglio come funziona e tutti i suoi benefici.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate e come ogni anno è arrivato il momento di rimettersi in forma per la prova costume. Sappiamo quanto sia difficile fare diete restrittive e sessioni di cardio intenso. Ecco perché oggi vi sveleremo il segreto della dieta dei dolci, grazie a questa riusciremo a perdere parecchi kg.

Avete mai sentito parlare della dieta del dolce? No non si tratta di uno scherzo, esiste davvero ed è anche molto funzionale.

Dovete dimenticarvi delle solite diete rigide in cui potete mangiare solo un insalata e del pollo scondito, infatti questa nuova alimentazione avrà come protagonista proprio il gusto. Spesso quando iniziamo una dieta, la prima cosa che facciamo è eliminare carboidrati, dolci e tutto ciò che è considerato grasso.

Nulla di più sbagliato, infatti in un’alimentazione equilibrata è necessario che siano presenti tutti i macro nutrienti e soprattutto, se non soddisfiamo certi piaceri, potremmo andare in contro a malumori e in casi gravi anche in depressione.

Ecco come funziona la dieta del dolce e cosa si può mangiare, vediamola insieme.

Dieta del dolce: ecco il menù d’esempio

Se amate preparare i dolci questa dieta fa assolutamente al caso vostro, in pochi sanno che il cioccolato è in grado di trasmettere buon umore per via della serotonina. Questa è un neurotrasmettitore in grado di regalare benessere e tranquillità. Infatti, spesso si consiglia a chi è triste di mangiare un dolce o del gelato, per cercare di alleviare le sofferenze.

Questa alimentazione è ottima per chi vuole seguire un regime dietetico equilibrato ma che allo stesso tempo sia anche gustoso.

Per capire nel dettaglio di cosa si tratta vi mostriamo un menù d’esempio, ricordiamo che per ogni piatto salato è necessario aggiungere solo 1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva.

Lunedì

Colazione: 2 fette biscottate integrali con 1 cucchiaino di marmellata; 1 tazza di tè

Spuntino: 1 vasetto di yogurt con 1 fetta di ananas a pezzetti

Pranzo: 80 gr di prosciutto magro, 1 piatto di zucchine alla griglia, 1 panino

Merenda: 1 budino alla vaniglia

Cena: minestrone con 20 gr di riso; 150 gr di petto di pollo alla griglia con limone; 1 piatto di spinaci lessati in padella con un cucchiaino di olio; 1 arancia

Martedì

Colazione: 1 vasetto di yogurt magro con 4 cucchiai di fiocchi di cereali e 1 tazza di tè

Spuntino: 1 banana

Pranzo: 120 gr di filetto di pesce alla griglia e fagiolini lessati, 1 panino integrale

Merenda: 1 tazza di latte scremato con 2 cucchiaini di cacao amaro

Cena: 150 gr di filetto alla griglia; patate lesse con mela verde; 1 spremuta di arancia

Mercoledì

Colazione: 2 fette biscottate con 1 cucchiaino di miele; 1 tazza di tè

Spuntino: 1 vasetto di yogurt magro con 2 prugne secche a pezzetti

Pranzo: 70 gr di fusilli con pomodoro; insalata mista con 100 g di tonno al naturale

Merenda: 1 bicchiere di frullato di frutta mista

Cena: 120 gr di lonza cotta in padella; finocchi a crudo; 1 budino alla vaniglia

Giovedì

Colazione: 1 vasetto di yogurt magro con 4 cucchiai di fiocchi di cereali e 1 tazza di tè

Spuntino: 1 vasetto di yogurt magro con una coppetta di frutti di bosco

Pranzo: 40 gr di riso con 1 cucchiaino 1 di parmigiano; 70 gr di ricotta; peperoni alla griglia

Merenda: 1 tazza di tè con 4 biscotti secchi

Cena: insalata mista con 120 g di gamberetti; 1 panino integrale; sorbetto al limone

Venerdì

Colazione: 1 tazza di latte scremato con 4 biscotti secchi

Spuntino: 1 frappé preparato con un bicchiere di latte scremato e frutti di bosco a piacere

Pranzo: 1 frittata di 2 uova con verdure a piacere; carote grattugiate;1 panino

Merenda: 2 fette biscottate integrali con 1 cucchiaino di marmellata; 1 tazza di tè

Cena: 1 piatto di minestrone con 20 gr di pasta; 120 gr di salmone al forno, 1 piatto di carciofi stufati

Sabato

Colazione: 2 fette dipane tostato con 1 cucchiaino di marmellata; 1 tazza di tè

Spuntino: 1 vasetto di yogurt magro con 1 coppetta di frutti di bosco

Pranzo: carpaccio di pollo con fettine di fragole; 200 gr di seppie in umido con pomodoro; 120 gr di piselli cotti; una coppetta di macedonia

Merenda: 1 coppetta di yogurt, uva e fiocchi di cereali

Cena: 60 gr di spaghetti con 2 cucchiaini di pesto; 80 gr di bresaola con succo di limone; 1 piatto di insalata mista; 1 mela cotto al forno con limone, cannella, chiodi di garofano

Domenica

Colazione: 1 tazza di latte scremato con 2 cucchiaini di cacao amaro

Spuntino: 1 frappé preparato con 1 tazza di latte e 1 fetta di ananas

Pranzo: 120 gr di vitello alla griglia; zucchine grigliate; 1 panino integrale

Merenda: mousse preparata con yogurt, ½ banana, 1 fetta di ananas e 6-7 ciliege

Cena: 1 piatto di minestrone: 200 gr di seppie in umido con pomodoro; 1 piatto di verdure alla griglia; 1 coppetta di sorbetto al limone

Ovviamente anche questa dieta rispetta le regole di un regime alimentare, ma con un’unica differenza: il dolce è sempre presente. Voi cosa ne pensate?