Costanza Caracciolo, il vestito lascia tutti senza parole: l’ex-velina bella, dolce e sensuale nel nuovo scatto, davvero uno spettacolo.

Sono passati diversi anni da quando Costanza Caracciolo, showgirl e ballerina classe ’90, si esibiva come velina al fianco di Federica Nargi a Striscia la Notizia; la siciliana però non ha nessuna intenzione di farsi dimenticare dal pubblico, tanto che è attivissima sui social.

Coi suoi follower, oltre a condividere momenti di vita quotidiana (anche insieme a suo marito Bobo Vieri, e alle loro figlie) Costanza si mostra spessissimo meravigliosa; il nuovo scatto non è da meno e lascia tutti quanti senza parole.

Costanza Caracciolo, il vestito lascia tutti senza parole: l’ex-velina stupenda

Lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo, oltre che alla sua famiglia pare che l’ex-velina si stia concentrando anche sulla sua carriera come stilista; il buon gusto e la passione per la moda si vede anche dagli oufit che indossa nei suoi scatti, capaci sempre di risaltare la sua bellezza, oltre che risultare elegantissimi.

Questa volta, nel nuovo post pubblicato sul suo profilo Costanza si è mostrata con un vestitino cortissimo verde lime; l’intento della Caracciolo era quello di celebrare l’arrivo della primavera, che con le belle giornate permette di sfoggiare sicuramente vestiti più leggeri.

Semplice ma molto elegante e solare, il vestito esalta la silhouette da urlo dell’ex-velina, lasciando ampio respiro alle gambe in primo piano; piegata sul ginocchio destro e con la gamba sinistra distesa, Costanza lascia tutti quanti senza fiato.

“Strike a pose” scrive l’ex-velina nella didascalia, con tanto di hashtag che rimanda a questa primavera appena arrivata; di certo, il colore del vestito si abbina benissimo ai suoi capelli biondi, che uniti al suo fascino rendono la Caracciolo assolutamente radiosa.

Tantissimi i mi piace al post della showgirl, così come i commenti dei fan e non solo; si sprecano i superlativi per la Caracciolo, coi fan letteralmente in visibilio. Oltre che per la sua bellezza, in molti fanno anche i complimenti alla showgirl per il suo taglio dei capelli, oltre che per il parquet lucido; una foto che ha fatto sicuramente “strike” in più campi.