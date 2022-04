Colomba pasquale: come farla velocemente in casa

E’ arrivato il momento di mettere la farina, che dobbiamo unire poca alla volta, mescolando sempre con molta cura, una volta inserita tutta, possiamo aggiungere il nostri lievito tipo pizzaiolo e continuiamo a mescolare bene.

Il momento è arrivato, cosa mettiamo dentro la nostra colomba? Possiamo mettere i canditi, oppure l’uvetta, o le gocce di cioccolato, oppure fare un mix che a noi piace, date sfogo alla vostra fantasia.

Dopo la nostra scelta, uniamo gli albumi che abbiamo in precedenza montato a neve e mescoliamo dal basso verso l’alto, ed ecco che il nostro impasto è pronto, versiamo tutto dentro la nostra forma, ed aggiungiamo la granella di zucchero e le mandorle sopra.

Ovviamente, il nostro forno deve essere già ben caldo a 180 gradi e lasciamola andare per circa 40 minuti, facciamo sempre la prova con lo stecchino per vedere se è pronta, e poi sforniamo.

Ecco che la nostra super colomba fatta in casa è pronta, ma ricordiamoci che per assaggiarla deve essere prima fredda, rimarranno tutti senza parole per la bontà e come avete visto, in questo modo è veramente semplice prepararla!