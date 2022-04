Amici anticipazioni, ecco chi viene eliminato: un’altra entusiasmante puntata del serale del talent show pronta ad infiammare il pubblico.

Continua la fase finale del talent show di Maria De Filippi, che in questo serale decreterà il vincitore di questa 21esima edizione; i candidati sono tanti e talentuosi ed ognuno degli allievi si sta impegnando al massimo per l’ambito premio.

Chi vincerà alla fine? Intanto, arrivano le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda sabato 9 aprile, che di certo non deluderà il pubblico; tantissimi colpi di scena in arrivo, ecco chi sarà eliminato.

Amici 21 anticipazioni, ecco chi viene eliminato: nuova imperdibile puntata

La registrazione della puntata che andrà in onda questo sabato sera ha fatto emergere già succosissimi dettagli sulle prossime sfide e, soprattutto, sulle eliminazioni.

Stando a quanto riportato da Amici News infatti, la prima eliminata della serata sarà Aisha, dopo una serie di sfide che hanno visto trionfare i ragazzi della squadra composta da Celentano-Zerbi.

Agli spareggi sarebbero andati infatti Sissi, Alex e la stessa Aisha, con quest’ultima alla fine che è stata eliminata dai tre giudici Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia.

In una seconda partita, ancora una volta la squadra di Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano ha dominato; questa volta, LDA e Luigi hanno sfidato Alex, con Alex ad aggiudicarsi il punto, anche se LDA si è rifatto prendendo il punto dopo una sfida con Serena e Nunzio. Infine, Michele ha trionfato contro Sissi.

Al ballottaggio ci è finito Nunzio, insieme all’allievo della squadra Pettinelli-Peparini, Crystal; ancora una volta il team Celenta-Zerbi ha vinto e così, con tutta la squadra al ballottaggio, i giudici hanno salvato Albe e Dario.

Chi uscirà tra Nunzio e Crystal? Ricordiamo che, al momento, hanno già dovuto abbandonare la fase del serale Gio Montana, Alice Del Frate, Calma al secolo Marco Barbieri, Christian Stefanelli, John Dela Cruz e Leonardo Lini. Una lunga lista, a cui andranno via via ad aggungersi vari allievi fino alla finalissima che decreterà il vincitore.