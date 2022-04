Una Vita anticipazioni, Natalia inganna Felipe: la Quesada riesce finalmente ad avvicinarsi all’avvocato per la soddisfazione di Genoveva.

Le trame di Una Vita di questo ultimo periodo cominciano ad entrare nel vivo. Ad Acaçias, come abbiamo visto, è ritornato Antonito; il Palacios sembra essere tornato dalla missione con più fede di prima e si vuole impegnare per difendere la religione e le tradizioni della Spagna.

Ramon è preoccupato di questo cambiamento improvviso, così come rimangono sbigottiti Liberto e Felipe; l’avvocato però deve guardarsi da Natalia, che continua ad avvicinarlo e pare però essere riuscita ad ingannarlo, ecco le anticipazioni.

Su diretta richiesta di Genoveva, Natalia ha cominciato a sfoderare le sue armi di seduzione con Felipe, che comunque sembrava interessarle; l’avvocato però, ai primi approcci della Quesada, è rimasto sulla difensiva mostrando molta diffidenza.

La situazione sembra però essere cambiata, ancora una volta grazie ad un’astuta manovra di Genoveva; la Salmeron, cambiando strategia, ha deciso di far passare la messicana per una sua vittima e ha inscenato con lui un litigio, ascoltato anche da Liberto.

Procedendo col piano, Natalia torna ancora da Felipe, ma questa volta senza lusingarlo; la Quesada si mostra pentita e rivela all’avvocato di essere stata costretta a sedurlo, ed essersi finalmente accorto della vera natura di Genoveva.

Natalia si presenta come un’altra vittima della Salmeron, proprio come la sua alleata voleva; davanti alle nuove parole di Natalia, Felipe sembra cedere e pare essere disposto ad offrire il suo aiuto alla Quesada.

Con questa nuova tattica, Natalia può finalmente avvicinarsi all’avvocato; tutto sembra procedere come previsto per Genoveva, ma Natalia continuerà ad essere sua alleata oppure, alla fine, finirà per innamorarsi davvero di Felipe?

Intanto, José assume un precettore per Ignacio e impone al giovane nipote una vita fatta di rigore e di studio; Jacinto e Servante invece stanno cercando di formare una loro banda musicale e chiedono a Ramon e Liberto di entrare a farne parte, suscitando però l’ilarità dei due signori. Rosina vorrebbe che il marito accettasse la proposta per farle una serenata, ma Liberto sembra non volerne proprio sapere!