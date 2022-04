Elisa Isoardi e le parole shock sulla sua vita: la conduttrice si confessa in una nuova intervista televisiva, cosa ha detto.

Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle e a L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi è finita lontana dai riflettori; la conduttrice piemontese stava vivendo un brillante momento per la sua carriera, ma ora pare essere in un periodo di pausa.

Mentre potrebbe presto tornare in tv con un nuovo progetto, la Isoardi è stata ospite de La vita in diretta, dove si è raccontata davanti ad Alberto Matano, molto felice di accoglierla; ecco la confessione sulla sua vita.

Elisa Isoardi e le parole sulla sua vita: la confessione a La vita in diretta

Accolta in studio con molto entusiasmo da parte di Matano (e non solo) la Isoardi ha deciso di nuovo di raccontarsi al pubblico, facendo una particolare confessione sulla sua vita; nello specifico, la conduttrice ha speso delle bellissime parole per il suo cane.

“Mi ha salvata perché è lui che ha educato me, anche per un adulto che vive da solo è una grande compagnia. Per altro quando avevo la febbre capiva e quindi c’è questo discorso di simbiosi” spiega Elisa, commossa, rivelando come delle volte gli animali siano i veri ‘umani’ e che spesso gli uomini sono peggio degli ‘animali’.

In questo nuovo periodo da single, Elisa si sta quindi godendo in maniera particolare l’amore condizionato che un animale come il cane riesce a darci; quanto alla sfera lavorativa, lei si sente prontissima per ritornare di nuovo in tv a condurre.

“Sono felicissima di essere qui dopo tantissimo tempo, mi son fatta desiderare ed a volte i periodi di pausa servono a farti capire cosa c’è attorno” spiega la conduttrice, dicendo poi che lei è Matano parlano “la stessa lingua” e che questo è “solo l’inizio”.

Matano si è detto molto felice di avere la Isoardi ospite nel corso di tutta l’intervista, e chissà che il prossimo progetto di Elisa non veda proprio la collaborazione dell’autore e giornalista calabrese.