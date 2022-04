Dieta: le 10 colazioni che ti aiutano a perdere peso

Se si vuole accelerare il metabolismo e quindi perdere peso ecco le dieci colazioni ideali, senza rinunciare al gusto ma restando in forma.

Se vogliamo raggiungere un peso ideale è fondamentale mangiare sano e bene soprattutto non saltando mai la prima colazione come spesso accade. Un pasto fondamentale della giornata che ci dà la giusta carica per affrontare la giornata.

Senza dimenticare che anche l’attività fisica è molto importante. Dedicare almeno una volta la giorno dei minuti allo sport oppure a una semplice camminata o biciclettata è fondamentale.

Qui di seguito le dieci colazioni che accelerano il metabolismo, sono ipocaloriche e molto gustose, prendete nota e non rinunciate al gusto appena svegli, rispettando la forma fisica e la salute.

Le dieci colazioni ideali per la nostra forma fisica

Cominciare la giornata con una ricca colazione è molto importante, attenzione però a non assumere troppi grassi e alimenti difficili da smaltire perché se è vero che abbiamo bisogno di nutrirci a inizio giornata dobbiamo farlo in modo sano.

La ricotta è un alimento ideale da consumare durante la prima colazione. Anche mangiarla solo con il cucchiaio o spalmarla sul pane è una delizia. La frittata con spinaci è molto energetica e apporta tanto benessere al nostro organismo.

Le uova e il tofu sono molto adatti per una prima colazione sana ma efficace. Una ottima ricetta prevede questo mix di miele, bacche di goji, latte di nocciola, chia e avena, un ottimo composto che ci dà energia e gusto.

Il salmone con gli asparagi si possono benissimo consumare anche a colazione, sono ipocalorici e pieni di energia. Uova e avocado è la colazione ricca di proteine ed è ottima. Anche la mela, con quinoa e cannella è un ottimo dolce ipocalorico da consumare a colazione.

Un delizioso frullato preparato con mandorle, banane, yougurt e fragole sicuramente aiuta a partire con gusto e leggerezza per affrontare la lunga giornata. Anche lo yogurt con frutta e cereali è buonissimo come mix per la prima colazione.

Le classiche uova con verdure saltate in padella che ricordano un pò le colazioni inglesi sono ottime ed energetiche e non possono mancare nel decalogo delle colazioni gustose , energetiche e salutari.