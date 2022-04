Sara Croce, la foto lascia senza fiato: tutto in mostra, la “Bonas” di Avanti un altro! incanta ancora una volta tutto il pubblico.

Modella ed ex-partecipante a Miss Italia, Sara Croce è ormai un volto noto della tv; dopo il suo esordio come Madre Natura a Ciao Darwin 8, la showgirl ha potuto mettersi in mostra ad un altro programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro!, nei panni della Bonas.

Dotata di un’infinita bellezza, Sara riesce sempre ad incantare quando appare in tv e non solo; la nuova foto pubblicata sui social lascia davvero senza fiato mettendo in risalto il corpo scolpito, eccola.

Sara Croce, la foto lascia senza fiato: tutto in mostra, da urlo

Bionda e con gli occhi chiari, quella di Sara è una bellezza davvero angelica, che non passa di certo inosservata; inosservato non passa nemmeno il suo corpo marmoreo, che la modella cura sin da giovanissima, da appassionata di fitness, con tanto esercizio fisico.

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate, la modella di Garlasco ha deciso di prendersi dei momenti di relax da passare all’aria aperta, come testimonia una recente foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Nello scatto, vediamo Sara baciata dal sole con addosso un top che mette in risalto il suo corpo da sogno; dorato, il top s’incrocia sul florido décollété della Croce, coprendolo a stento e lasciando scoperto l’addome della showgirl. I capelli biondissimi scendono invece mossi sul petto, mentre a completare gli outfit vediamo degli jeans sportivi.

La visione che offre la showgirl, illuminata da una luce suggestiva, è davvero meravigliosa; lei stessa, nella didascalia, celebra la giornata di Sole con tanto di emoticon e un cuoricino verde.

Tantissimi i mi piace alla foto, così come i commenti al post; diversi fan si sono voluti complimentare con la Croce per la sua bellezza, con gli aggettivi positivi che si sprecano. “Bellissima”, “Sei stupenda” i commenti più gettonati, mentre in molti rimangono senza parole davanti al fascino della “Bonas”, amatissima e pronta a stupire sempre di più anche in tv.