Chicago Fire 10: anticipazioni shock su Boden

Chicago Fire 10: cosa succederà al capo della Caserma 51, Wallace Boden, nei prossimi episodi? Andiamo a leggere le anticipazioni.

Chicago Fire è una delle serie ideate da Dick Wolf, che parla della vita professionale e privata di un gruppo di pompieri della caserma 51.

Uno dei personaggi sempre presenti dalla prima stagione, è il capo Wallace Boden. E uno dei prossimi episodi sarà incentrato proprio su di lui.

All’inizio della 10° stagione, Boden ha ottenuto una promozione, Capo Distrettuale, che l’ha portato via dalla sua amata caserma 51. Ma grazie alla sua segretaria, riesce a far ritorno dalla sua “famiglia”.

Derek Haas, lo sceneggiatore di Chicago Fire, ha parlato recentemente proprio sul personaggio interpretato da Eamonn Walker.

La prossima puntata che andrà in onda mercoledì 13 aprile vedrà come protagonista proprio il capo Boden. Quest’ultimo si troverà in pericolo, ma sarà solo, senza la sua squadra composta da uomini e donne straordinari.

Chicago Fire 10: Wallace Boden sarà protagonista del prossimo episodio

Sarà coinvolto in “dramma personale, molto, molto intenso” e sarà un episodio ricco e molto intenso. Anche Eamonn Walker si è divertito molto a girare questa puntata “Mi sono davvero, davvero divertito”.

Ed ha anche aggiunto “Mi sono divertito moltissimo durante il viaggio. Era un episodio scritto in modo fantastico”.

Insomma, sono passati molti anni da quando Wallace Boden ha fatto il suo ingresso nelle case di tutto il mondo. E piano piano abbiamo capito quanto i suoi uomini fossero importanti per lui.

Alcuni di loro sono andati via, come il capitano Matt Casey e la sua fidanzata Sylvie Brett. Non sappiamo ancora per qualche tempo, Kara Killmer sarà via, ma Derek Haas ha confermato che non sarà un addio.

Il 6 aprile 2022 farà il suo ingresso un nuovo paramedico, che prenderà proprio il posto della Killmer.

Molto probabilmente rivedremo la coppia al matrimonio che tutti i fan stanno aspettando pazientemente, ovvero quello della coppia formata dai due tenenti, Stella Kidd e Kelly Severide. Infondo, proprio il tenente non si sposerebbe senza il suo migliore amico!

Dopo due settimane di pausa, il 6 aprile 2022 tornerà in America un nuovo episodio di Chicago Fire 10. La NBC ha rilasciato la sinossi dell’episodio “Severide e Kidd lavorano con la polizia per un incidente d’auto sospetto. La relazione tra Hawkins e Violet è in pericolo. Chloe e Cruz si adattano a una nuova dinamica familiare”.