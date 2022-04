Brave and Beautiful anticipazioni: Shuana divorzia da Cesur

Vediamo insieme la prima puntata di questa nuova edizione per quanto riguarda la soap opera turca che prende il posto di Love is in the air.

Oggi, 6 aprile, abbiamo modo di vedere la prima puntata per quanto riguarda Brave and Beautiful, un’amatissima serie che viene sempre dalla Turchia che ha intrattenuto moltissimi telespettatori e che si era fermata.

Quindi cerchiamo di capire dove eravamo rimasti e che cosa avremmo modo di vedere da oggi in poi per quanto riguarda questa serie, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo subito.

Shuana divorzia de Cesur

Iniziamo con il dire che Tahsin non vuole assolutamente che il suo più grande nemico, Cesur continua ad essere sposato con la figlia Suhan, che aveva deciso di sposarsi solamente perchè aveva scoperto che il padre, per far incastrare Cesur l’aveva fatta rapire.

Ovviamente il padre, il signor Korludang li ricatta, perchè se non firmano le carte del divorzio, lui dirà tutta la verità al ragazzo sulla morte misteriosa del padre avvenuta poco prima.

Ecco perchè Suhan non può fare altro che firmare queste carte anche se non vuole assolutamente divorziare da Cesur, perchè si amano, ma cosa pensa il marito di questa scelta?

Ovviamente non è assolutamente d’accordo con la richiesta di divorzio, tanto che non si presenta il giorno prefissato per l’udienza, ma l’Alemadaroglu è assolutamente impaziente di sapere la verità ed è anche il motivo per il quale è tornato ad Hasan, dove ha vissuto e poi è morto.

Ma non ha alcuna intenzione di piegarsi ai ricatti di una persona che non si fida minimamente, perchè secondo lui, Korludag senior non rispetterebbe mai i patti e lui avrebbe messo fino al suo matrimonio per nulla.

Per quanto riguarda Cahide, dopo aver finto per tanto tempo di essere in dolce attesa adesso lo è veramente, e per questo motivo vuole far uscire dalla sua vita Hulya, che oltre ad essere imprevedibile e molto spietata, le avrebbe dato il bambino, dopo il parto.

Mentre la donna sta preparando un discorso che vuole fare al marito, Korhan, Hulya si presenta a casa e Cahide è senza parole e terrorizzata da quello che dirà, quali saranno le sue intenzioni?

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti per capir cosa succedere sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.