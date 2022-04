Noi anticipazioni, Rebecca è in crisi: succederà veramente? Ecco la verità, cosa succede nell’ultimo appuntamento con la serie.

Il remake di This is us prodotto da Rai Fiction e Cattleya sembra pronto a concludere le sue trame; per domenica 10 aprile infatti è fissato l’ultimo appuntamento con la serie che vede protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

Con gli episodi intitolati Napoli e La luna, il pubblico assisterà finalmente alle vicende finali; Rebecca sembra essere davvero in crisi, succederà davvero? Ecco le anticipazioni per il prossimo appuntamento di Noi.

Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni, nell’ultimo appuntamento con la fiction ci sarà spazio per il dramma, amoroso e non solo. Dopo ciò a cui abbiamo assistito nelle scorse puntate, le condizioni di salute di Mimmo sono davvero critiche e così Daniele decide di portarlo a Napoli, facendolo di nuovo immergere nel suo passato e in dolci ricordi.

In quest’ultimo viaggio, non mancheranno le emozioni e soprattutto la commozione; l’addio tra i due sembra destinato ad essere un momento che rimarrà inciso in maniera indelebile nel cuore dei telespettatori.

Oltre alla trama riguardante i fratelli Peirò nel presente, il pubblico avrà modo di scoprire ulteriori retroscena sul rapporto fra Pietro e Rebecca, cercando di amplificare ancora di più il significato della crisi che stanno vivendo al giorno d’oggi.

Grazie a dei flashback focalizzati sul passato, Noi tornerà di nuovo indietro nel tempo, in questo caso negli anni ’80, parlando di come i due si siano conosciuti e innamorati. Nel presente sembrano essere in crisi, con Pietro davvero infastidito.

Intanto, per una coppia in crisi, ce n’è un’altra che sembra invece innamoratissima: Cate e Teo sembrano davvero sicuro di volersi sposare, ma non sembrano intenzionati a farlo nel prossimo futuro. Dopo molti giorni di stress, decideranno di rallentare i preparativi per il matrimonio, allentando di molto la tensione. Appuntamento con gli ultimi episodi della serie fissato dunque per domenica 10 aprile, come sempre in prima serata su Rai 1.