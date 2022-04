Test: scegli un disegno e scopri quanto conti per i tuoi amici

Vediamo insieme con questo veloce e rapidissimo test quanto siamo importanti per le persone che abbiamo attorno.

I test sono un momento di svago e relax per la nostra mente, come in questo caso dove dobbiamo solamente scegliere una figura e scoprire che cosa ci attende.

Ovviamente sono un momento di svago ed in questo senso vanno presi, ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere, come al solito.

Quale delle figure geometriche ti ha attratto appena hai visto la figura che vi abbiamo proposto? Scopriamo insieme il suo significato.

Test: cosa scegli rivela chi sei

Se hai scelto la prima immagine, ovvero dove si vede un cerchio giallo chiuso, vuol dire che sei una persona molto allegra e che vive sempre tutto in modo positivo e con la massima leggerezza.

Per te i cambiamenti non hanno segreti, li affronti e poi vedi che cosa succede, perchè preoccuparsi prima?

La tua mente è stata catturata dal disegno dell’occhio verde? Vuol dire che sei una persona molto forte e profonda.

Che ama in modo particolare gli animali e che spesso è anche vegetariana, hai una passione incredibile per le bevande calde e la lettura.

Hai scelto invece la linea bianca orizzontale? Vuol dire che sei una persona molto tranquilla e calma sempre.

Tutti hanno capito che le tue potenzialità sono enormi e che sei anche molto forte, insomma ti guardano tutti con ammirazione.

Hai scelto la quarta figura, ovvero la spirale azzurra? Sei una persona un po’ selvaggia, che cerca sempre nuovi stimoli.

Ti piace moltissimo la natura e fare nuove esperienze per te è vitale, non ne puoi fare assolutamente a meno.

Il tuo sguardo è ricaduto sul triangolo blu? Sei una persona molto oggettiva ed hai sempre i piedi ben fissi per terra.

Sei una sorta di leader nato e tutti quelli che hai vicino lo sanno e per questo ti chiedono sempre la tua opinione.

Hai scelto il triangolo nero capovolto? Sei una persona molto emotiva, che ama passare tutto il suo tempo circondata dalla sua famiglia e dagli amici stretti.

Ti piace moltissimo parlare con tutti anche quando non hanno il tuo stesso modo di vedere le cose.

E voi in base alla vostra scelta avete scoperto un nuovo lato del vostro modo di essere? Continuate a seguirci per provare altri divertenti test o rompicapo!