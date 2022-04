Rompicapo: Riesci a rispondere alla domanda? Tutti sbagliano

Metti alla prova la mente per stimolare i processi cognitivi della tua mente: ti proponiamo un rompicapo praticamente impossibile.

Svolgere un rompicapo è una pratica utile per stimolare la mente e sviluppare le nostre capacità di ragionamento. In molti pensano che sia inutile, in realtà questo tipo di allenamento ci permette di acuire anche le nostre capacità di problem solving, utili per la vita quotidiana, sia a livello lavorativo che professionale. La mente infatti impara il ragionamento utilizzato per risolvere il rompicapo e – successivamente – lo applica a tutte le situazioni per così dire simili. Per questo motivo, è necessario non sottovalutare l’importanza dei test logico-matematici.

Di fronte all’indovinello precedentemente esposto, molti potrebbero pensare che per arrivare alla soluzione sia necessario svolgere un’operazione matematica. In realtà, la natura di questo rompicapo è esclusivamente logica. Il termine logica nasce dal greco e significa idea, argomento, pensiero – per questo motivo, non dovrete seguire un ragionamento matematico lineare, bensì sviluppare appunto un pensiero, un’idea. Vediamo insieme la soluzione.

Rompicapo: soluzione all’indovinello

Sulla base delle informazioni che vi abbiamo dato, dovrebbe essere chiaro il concetto secondo cui la soluzione sia puramente argomentativa e non matematica. A fronte di questo, abbandonate carta e penna e rileggete il quesito proposto. Continuate ad analizzarne le parole, la grammatica – è proprio tra quelle parole che si nasconde l’agognata soluzione al test. Ora, vi sveliamo la soluzione.

Come abbiamo detto, la soluzione si nasconde nelle parole: dal quesito emerge che la candela di 50cm ci mette 3 ore per consumarsi, mentre la candela da 70cm impiega 6 ore. In queste parole, in questa specifica frase è nascosta la soluzione al rompicapo. Ragioniamo insieme: quando due candele di diversa altezza riescono a diventare alte uguali? Semplice: quando sono totalmente consumate. Qual è quindi la soluzione al rompicapo? La soluzione è la seguente: le due candele impiegano 6 ore per raggiungere la stessa altezza, ovvero il tempo di durata della candela più alta.

La soluzione era più semplice ed ovvia di quanto abbiate immaginato, ma il segreto della logica è proprio questo: l’illusione che un quesito sia difficile cade nel momento in cui sviluppiamo un pensiero razionale e – per l’appunto – ovvio e inevitabile. Eravate riusciti a svolgere il rompicapo? Se la risposta è no, non demordete. Sarete più fortunati la prossima volta.