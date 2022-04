Rompicapo, la soluzione non è quella che pensi! Prova a metterti in gioco in questa nuova e particolare sfida, molto difficile.

Continua il divertimento sul web grazie a nuovi test, quiz e rompicapi che emergono continuamente; i lettori hanno sempre modo di mettere alla prova le loro abilità, tenendo allenata la mente.

Riesci a trovare la soluzione di questo rompicapo? Potrebbe non essere quella che hai pensato a primo impatto; mettiti in gioco in questa nuova particolare sfida, per nulla facile.

Rompicapo, la soluzione non è quella che pensi: la nuova sfida

Il rompicapo questa volta è a tema matematico e invida lo sfidante a riempire l’ultima nuvola con il numero giusto, per completare nel migliore dei modi la sequenza proposta.

Come si vede, nelle nuvole di sinistra sono presenti il 12 e il 6, a cui rispondono il 6 e il 3 delle nuvolette di destra; la risposta all’ultima nuvola di sinistra, ovvero 4, sembrerebbe essere 2, ma in realtà non è quella corretta. Riesci a capire perché e a dare invece la risposta giusta?

La chiave di lettura giusta per decifrare la sequenza non è quindi quella di dividere per due il numero presente nella nuvoletta sulla sinistra; per rispondere correttamente non sono necessari calcoli difficili, ma serve solamente avere l’intuizione giusta e un’abilità di calcolo di base.

Per aiutarti, possiamo dirti di cercare di non ragionare solamente con una mente ‘scientifica’; dietro ai numeri proposti nelle nuvolette di sinistra si nasconde anche qualcos’altro, un qualcosa che sicuramente hai notato anche tu discorrendo dei numeri a mente.

Qui si trova la chiave per risolvere la sequenza: non possiamo dirti di più, ma cerca di guardare i numeri da un’altra ‘prospettiva’.

Sei riuscito a trovare la soluzione? A questo punto, non potendo dare ulteriori indizi, è arrivato il momento di svelare la soluzione, che puoi vedere nell’immagine seguente.

Per risolvere il rompicapo si devono infatti contare le lettere di cui i nomi dei vari numeri sono composti: ‘dodici’ è composto da sei lettere, così come ‘sei’ ne è composto da tre.

La risposta giusta è dunque 7, perché ‘quattro’ è composto da sette lettere! Eri riuscito a trovare la soluzione? Divertiti a sfidare anche i tuoi amici.