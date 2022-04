Paola Caruso: ecco la sua trasformazione negli anni

Avete mai visto le foto di Paola Caruso prima della chirurgia estetica? Da non credere, ecco la trasformazione shock della bonas di Avanti un altro in questi anni.

Paola Caruso è diventata nota grazie al programma di Paolo Bonolis, da quel momento ha iniziato il suo percorso all’interno del mondo dello spettacolo. Spesso la vediamo nei programmi di Barbara D’Urso come opinionista, ma com’era prima del successo? Da non credere, vediamo le foto del prima e dopo i ritocchi estetici.

Come dicevamo, Paola Caruso è conosciuta dai telespettatori come la Bonas di Avanti un altro. Oggi non partecipa più al programma ma rimane comunque un noto personaggio televisivo, spesso presente nei vari talck show come opinionista.

Nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione per via della sua possibile partecipazione a La Pupa e il Secchione, in molti hanno notato come Paola sia piuttosto cambiata rispetto al passato.

Ecco perché vari utenti hanno cercato le immagini del prima e dopo la chirurgia estetica, siete curiosi di vedere la sua trasformazione? Da non credere, è irriconoscibile.

Paola Caruso: ecco le foto prima della chirurgia estetica

Nelle ultime ore Paola Caruso è tornata al centro dei gossip per via di alcune foto che la ritraggono prima e dopo la chirurgia estetica. Non è sicuramente un segreto, la stessa Bonas ha più volte confermato di essersi rivolta al chirurgo per migliorare alcune parti del suo corpo di cui non era soddisfatta.

Ora sul web non si fa altro che parlare di lei e di come abbia cambiato completamente il suo aspetto. In molti se la ricorderanno all’Isola Dei Famosi, all’epoca era molto diversa da come appare oggi. Proprio dopo la sua esperienza in Honduras, ha pensato di stravolgere il suo aspetto, affidandosi alla chirurgia estetica.

Ecco qui sopra le foto di quando ha partecipato all’Isola, lei stessa non ha mai negato di essersi rifatta il seno, per quanto riguarda il naso ha ammesso di aver ricorso alla chirurgia per via di un incidente a cavallo.

Ovviamente la Caruso ricorre spesso al botox alle labbra, infatti si può notare un eccessivo rigonfiamento, infine ha corretto anche qualche imperfezione per rimuovere le borse sotto gli occhi.

In passato Paola si mostrava spesso con un trucco leggere e quasi naturale, oggi invece ha rivoluzionato il suo aspetto anche con il make up. Voi cosa ne pensate?