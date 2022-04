Melissa Satta, “problemi” con Wanda Nara: poteva capitare a tutti, i rumors

Melissa Satta, “problemi” con Wanda Nara: ecco cosa è successo tra la showgirl italostatunitense e quella argentina, davvero da non credere.

La bellissima Melissa Satta è recentemente tornata sotto i riflettori del mondo dello spettacolo (oltre che a sorridere in amore) come giornalista di Sky Sport; la showgirl è sempre stata addentrata nel mondo del Calcio, così come anche Wanda Nara.

Le due non sono infatti solamente accumunate dal fascino, ma anche dalla passione per l’amato sport; inoltre, pare proprio che le due siano vicine di casa, nonostante attualmente Wanda si trovi con Mauro Icardi a Parigi. Qualche piccolo problema anche con l’assenza degli Icardi? Ecco l’indiscrezione.

Melissa Satta, “problemi” con Wanda Nara: i rumor

Stando a quanto riportato dalla rubrica A Lume di Candela di Dagospia, pare che di recente Melissa Satta abbia avuto dei problemi in casa; sembra infatti che nella sua abitazione sia improvvisamente cominciato a piovere dal soffitto. Ma da cosa deriva questo improvviso problema? Sempre a quanto riportato, pare che la perdita della casa della Satta fosse dovuta alla piscina di casa Icardi.

Insomma, anche due super ‘vip’ come Melissa e Wanda si trovano alle prese con dei problemi condominiali che possono succedere a tutti; quanto riportato resta sempre un’indiscrezione non confermata dalle parti interessati, ma in caso saprebbero sicuramente trovare una soluzione.

D’altronde, specie in un periodo come questo, col tempo ancora non pienamente stabilizzato, può succedere che la piscina possa causare delle perdite; nulla di irrisolvibile quindi, in caso la situazione descritta fosse davvero vera.

Questo forse potrebbe essere un buon motivo per tornare in Italia magari anche per un breve periodo, coi fan che sarebbero sicuramente entusiasti di rivedere la Nara nella nostra nazione; d’altronde, sono in molti quelli che sperano in un trasferimento di Icardi nel nostro campionato, in modo tale che Wanda possa riprendere quella carriera televisiva che aveva intrapreso prima di partire per la Francia.

E chissà, magari potrebbe proprio lavorare ad un progetto insieme alla sua vicina di casa Melissa Satta; le due formerebbero una coppia davvero esplosiva e ricca di bellezza.