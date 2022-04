Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è diventata mamma: lieto evento per la ragazza dopo il dating show, gioia immensa.

Il programma di Maria De Filippi, che si tratti di trono classico o di quello over, ospita sempre tantissime persone che, molto spesso, vengono seguite anche dopo la loro partecipazione al programma.

La vita, dopo il dating show, continua; in molti vivono le loro storie d’amore nate al programma, altri invece ritrovano magari certi sentimenti con altre persone. Rientrante proprio in quest’ultimo caso, un’ex-corteggiatrice di Uomini e Donne è ora diventata mamma; ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è diventata mamma: ecco di chi si tratta

In molti si ricorderanno del tronista Paolo Crivellin, che alcune edizioni fa è uscito dal programma insieme ad Angela Caloisi; tra le sue corteggiatrici c’era però anche Marianna Acierno, che di strada da quell’ormai lontano 2017 pare di averne fatta.

Dopo essere stata rifiutata da Crivellin, l’Acierno ha ritrovato anni dopo l’amore fra le braccia del suo compagno Andrea (lontano dal mondo dello spettacolo), con cui ha formato ufficialmente una famiglia.

I due hanno di recente accolto l’arrivo della piccola Ginevra, la loro prima figlia; la gioia dell’Acierno è stata immensa, tanto che non ha mancato di condividere toccanti post per l’occasione sul suo profilo Instagram, dove tra l’altro è molto seguita dal pubblico.

Sul suo profilo, l’ex di Uomini e Donne ha condiviso la foto della tenera manina della sua bambina, con tanto di braccialetto dell’ospedale; “il resto è ancora da scrivere” si legge nella didascalia del post, che è stato riempito di mi piace e da tutti i follower dell’Acierno.

Un’emozione davvero grande per la donna, che sta avendo anche una brillante carriera nel mondo dello spettacolo; oltre ad essere un’influencer e imprenditrice nel mondo della moda (nonché fondatrice del brand Mon Cheri Ami) l’Acierno è anche impegnata come conduttrice per QVC Italia. Da oggi, i suoi successi nel mondo del lavoro, e non solo, saranno dedicati anche alla sua piccola Ginevra; tantissimi auguri alla coppia!