Una Vita, Anabel trama alle sue spalle: la giovane messicana si è finalmente convinta, le anticipazioni per la soap spagnola.

I Bacigalupe assoluti protagonisti delle nuove trame di Una Vita, con Marcos che si trova a risolvere diversi problemi. Mentre continua ad indagare sul misterioso omicidio della moglie Felicia, il Bacigalupe tiene rinchiusa in casa sua figlia Anabel, che però è più irrequieta che mai.

La giovane messicana è ormai convinta che il padre sia un assassino e non accetta la dura punizione che le ha inflitto Marcos; con le circostanze cambiate, Anabel è sempre più vicina ad Aurelio, ecco le anticipazioni.

Una Vita, Anabel trama alle sue spalle: le anticipazioni

Dopo aver scoperto la verità su Carlos Amijo, Anabel ha cominciato a vedere con occhi diversi Aurelio, facendo emergere vecchi sentimenti che aveva nascosto sotto un velo di dubbi e sospetti.

La giovane Bacigalupe si è convinta dell’innocenza di Aurelio e, soprattutto, della genuinità dell’amore nei suoi confronti; confidandosi con Soledad, che ha permesso uno scambio di lettere tra i due, ammette finalmente di amare il Quesada.

Mentre è rinchiusa in casa da Marcos, Anabel riesce a scappare e raggiunge subito Aurelio, che continua a sostenerla e corteggiarla; ormai la Bacigalupe sembra essere completamente dalla parte del Quesada, e questo potrebbe portare davvero ad una rottura totale con il padre.

Cosa succederà tra Anabel e Marcos? Il Bacigalupe, quando scoprirà della fuga della figlia, andrà di certo su tutte le furie e questo non promette nulla di buono. Nel frattempo, Genoveva continua a tramare con Natalia; a quanto pare, le due organizzeranno una festa per inaugurare la nuova dimora dei Quesada, ma decidono che questo ricevimento non dovrà andare a buon fine.

Perché Genoveva vuole servirsi dell’aiuto di Natalia per organizzare una festa fallimentare? La Salmeron ha già chiesto alla giovane Quesada di corteggiare suo marito e, probabilmente, questo ricevimento potrebbe essere stato organizzato per agevolare il compito della messicana. Cosa succederà? Restate con noi per ulteriori anticipazioni sulla soap e sulle altre fiction Mediaset e non solo.