Rompicapo: riesci a far scappare l’uomo? In pochi riescono

Ecco per voi un nuovissimo rompicapo che ti farà andare fuori di testa. Riesci a far scappare l’uomo? In pochi ci riescono

Anche oggi vogliamo proporti un divertentissimo rompicapo che metterà alla prova le tue abilità visive e di ragionamento. Questi test, infatti, oltre ad essere molto divertenti, rappresentano un ottimo allenamento per il tuo cervello, che verrà stimolato nella ricerca della soluzione al problema proposto.

Provare a risolvere questo rompicapo, infatti, ti permetterà di testare e tenere ben allenati le tue abilità cognitive. Dunque, prova a risolvere il rompicapo e indica se riesci a far scappare l’uomo in figura. Pensi di esserne in grado? Prova subito e misura le tue abilità.

Riesci a far scappare l’uomo? Risolvi il rompicapo con le tue abilità

I test di abilità hanno raggiunto grande popolarità sul web nel giro di pochissimi anni. Si tratta, infatti, di semplici, ma divertentissime, prove di abilità che permettono a chi ci si cimenta di allenare la mente e le proprie attitudini. Dunque, oggi vogliamo proporti un rompicapo davvero divertente.

Per risolvere correttamente questo test dovrai investire tutte le tue abilità e tutta la concentrazione possibile. Lo svolgimento del rompicapo è molto semplice: guarda l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e prova a far scappare l’uomo raffigurato nella scena. Pensi di riuscirci?

Per molti potrebbe essere un compito piuttosto semplice, ma in realtà non è così. Devi infatti costruire un muro da punto a punto, in modo da evitare che l’incendio si propaghi in tutto l’ambiente raffigurato, e metta in pericolo l’omino presente. Attenzione però, potete tracciare solo una linea.

Per risolvere questo enigma dovete sapere che è possibile collegare anche punti più distanti tra loro, e quindi non solo quelli contigui. Tuttavia, è importante tenere a mente che devono essere solamente due i punti ad essere collegati, in modo da isolare il fuoco e lasciar uscire l’uomo.

Il consiglio, quindi, è di prendersi del tempo per osservare la scena e arrivare ad una risposta giusta, che permetta di raggiungere l’obiettivo. A questo punto, quindi, non possiamo fare altro che darti la risposta giusta e mostrarti la soluzione del rompicapo.

Come sicuramente potevi immaginare, la soluzione per fare in modo che l’omino esca sano e salvo non poteva che essere questa. Sei riuscito/a a dare la risposta corretta?