Lady D: se fosse ancora viva sarebbe così – FOTO

Lady D è da sempre ricordata come un’icona di bellezza e stile, ma come sarebbe oggi se fosse ancora viva? Ecco la foto shock che ha sconvolto il web. Vediamola insieme.

Sono passati molti anni dalla morte della Principessa Diana, all’epoca aveva solo 36 anni e a breve ne avrebbe compiuti 56. Qualche ora fa è spuntata sul web una sua foto che ha sconvolto tutti. Un vero colpo al cuore per gli ammiratori di Lady D, che hanno visto come sarebbe oggi l’amata principessa.

Ancora oggi Lady Diana continua ad essere nel cuore di moltissime persone, una donna indimenticabile sia per la sua bellezza che per la sua generosità. La principessa ha lasciato un vuoto incolmabile, purtroppo per il momento nessuna è ancora riuscita ad eguagliare il suo stile e i suoi modi fi fare.

Donna unica, inimitabile e probabilmente irraggiungibile, in molti la ricordano per la sua estrema fragilità, ma allo stesso tempo è stata in grado di rivoluzionare la monarchia.

Qualche ora fa è spuntata sul web una foto che ha lasciato tutti senza parole, siete curiosi di vedere di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Lady Diana: ecco come sarebbe oggi se fosse ancora viva

Sono passati più di vent’anni dalla tragica scomparsa di Lady D, la principessa ha comunque lasciato un segno incancellabile sia nella sua famiglia che in tutto il mondo.

Era il 31 agosto del 1997, quando l’amata principessa fu strappa alla vita a soli 36 anni a causa di un tragico incidente che ancora oggi desta parecchi sospetti. In quel momento il tempo si è fermato, i telegiornali non facevano altro che parlare di lei e le persone si riunirono fuori da Buckingham Palace per rendere omaggio a Lady D.

Oggi in molti si chiedono che aspetto avrebbe l’amata principessa se fosse ancora viva. A questa domanda hanno provato a rispondere in molti, ma ad avvicinarsi di più è stato il team di GreatSeniorLiving.

Proprio loro hanno provato a ricreare l’immagine di Lady D ai tempi odierni. Il risultato è spettacolare, si nota qualche ruga in più ma la sua bellezza rimane sempre la stessa.

Oggi l’amata principessa avrebbe avuto 58 anni e sarebbe stata sicuramente una bravissima nonna. Voi cosa ne pensate?