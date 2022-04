Jim Carrey si ritira? Ecco cosa farà

Jim Carrey si ritira? L’attore sembra pronto a lasciare la sua carriera come attore, ecco cosa farà dopo l’eventuale addio.

Tra i volti più iconici del mondo di Hollywood c’è sicuramente lui, Jim Carrey, capace con le sue performance di consegnare alla storia diverse pellicole; in molti lo ricordano per i suoi ruoli in The Mask, Ace Ventura, Scemo & più scemo e Il Grinch, ma la carriera dell’attore canadese è ricca di successi.

Nei prossimi giorni, tornerà nelle sale nei panni del Dr. Robotnic in Sonic 2 – Il film, ma questa potrebbe anche essere la sua ultima pellicola; Carrey è pronto a dire addio alla recitazione?

Jim Carrey si ritira dalla recitazione? Cosa potrebbe fare dopo

Seguendo le orme di Bruce Willis, anche Jim Carrey potrebbe dire addio alla sua lunghissima carriera da attore. A lanciare l’ipotesi è lui stesso, durante la presentazione del suo ultimo film, parlando con Access Hollywood.

“Mi ritiro, probabilmente. Sono abbastanza serio. Dipende, se mi arrivasse un copione dagli angeli, scritto in oro, e mi dicessero che quel lavoro sarà davvero importante per le persone allora potrei continuare. Ora mi prendo una pausa” risponde Carrey, alla specifica domanda fatta dalla giornalista.

La performance nei panni dell’iconico Dr. Robotnic ‘Eggman’ in questo sequel di Sonic – Il film potrebbe davvero essere l’ultima di una carriera fantastica fatta di personaggi iconici.

I fan sperano che quella di Carrey sia solo una pausa dal grande schermo, mentre lui nel frattempo sembra avere le idee molto chiare su cosa fare. “Mi piace molto la mia vita tranquilla, amo molto dipingere sulla tela, amo la mia vita spirituale” spiega l’attore, che sottolinea di aver preso e dato tanto alla recitazione, e che quindi può sentirsi più che soddisfatto.

Dopo tanti anni di ritmi frenetici, tipici di chi lavora per un’industria come quella di Hollywood, l’attore canadese sembra intenzionato a vivere una vita molto più tranquilla; arriverà quel progetto capace di fargli cambiare idea? A prescindere da tutto, non si può concordare sul fatto che Jim Carrey ha dato veramente tantissimo al cinema.